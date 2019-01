Prima reactie a Liei Olguta Vasilescu dupa ce Iohannis a explicat de ce nu o pune iarasi ministru

Amintim ca Lia Olguta Vasilescu a fost propusa initial de premier la Ministerul Transporturilor, iar ulterior la Ministerul Dezvoltarii."Vreau sa va spun ca e exact ceea ce ne asteptam. A scris ceva ca sa nu se spuna ca nu a dat o motivare, dar nu are nicio legatura cu ce a solicitat CCR. La prima numire pentru functia de ministru al Transporturilor vreau sa-i amintesc domnului Iohannis ca este o functie politica si ca si dumnealui, desi era profesor de fizica, si-a dorit sa fie vicepremier si ministru de Interne, nefiind politic, din cate stiu eu, si nici avand alta calificare decat aceea de profesor de fizica.In ceea ce priveste a doua respingere, vreau sa reiterez ceea ce am spus si eu si colegii mei, ca nu exista niciun fel de motiv de nelegalitate sau de incompatibilitate. Sa nu uitam ca am mai fost ministru, sa nu uitam ca sunt deputat ales in Parlamentul Romaniei si s-ar fi constatat pana acum daca ar fi fost o stare de nelegalitate sau de incompatibilitate.Sunt cetatean roman cu domiciliul in Romania. De asemenea, nu am niciun fel de condamnare penala, cum stiti foarte bine. El cere o dovada pentru aceste lucruri", a declarat Vasilescu intr-o interventie telefonica la Antena3.Aceasta a aratat ca acum exista un blocaj institutional pe care il constata si Uniunea Europeana, in contextul in care cei mai importanti lideri europeni vin joi la Bucuresti, pentru ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene."Exista un blocaj institutional la aceasta ora, pe care il constata si UE. Comisia Europeana este la Bucuresti. CE ar fi trebuit sa se intalneasca cu guvernul in ansamblul sau... asta e situatia in care ne-a adus Iohannis. Daca el asa intelege...", a mai afirmat fostul ministru.Intrebata daca evita un conflict direct cu seful statului, fostul ministru al Muncii a replicat ca nu ii place sa se victimizeze, acesta fiind motivul pentru care nu a mai avut aparitii publice in ultima perioada."Mie nu imi place postura de victima. Nu vreau sa ma victimizez sau sa vorbesc despre persoana mea. Asta este o lupta care excede persoanele eu sau Iohannis. Intram in conflict institutional declansat intr-o perioada in care Romania nu avea nevoie de un asemenea conflict.Putea sa iasa ieri, alaltaieri (sa mo ...citeste mai departe despre " Prima reactie a Liei Olguta Vasilescu dupa ce Iohannis a explicat de ce nu o pune iarasi ministru " pe Ziare.com