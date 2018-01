Prima reactie a lui Dragnea dupa declaratiile taioase ale lui Tudose si scandalul din Guvern

Dupa ce joi Dragnea, care se afla in turneu in judetele din Moldova, a evitat cu succes presa, vineri a fost surprins la Bacau de jurnalisti. Dragnea e insotit la Bacau de vicepremierul Paul Stanescu, care ocupa si portofoliul lasat lider de Sevil Shhaideh, la Ministerul Dezvoltarii.Intrebat despre declaratiile deputatului PSD Catalin Radulescu, care a cerut intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv al partidului pentru a discuta despre o eventuala schimbare a Guvernului dupa "iesirea necontrolata si nestatutara" de la Antena 3 a premierului Tudose si insubordonarea sa fata de deciziile partidului, Dragnea a raspuns: "Eu inca sper ca Tudose sa ramana premier".De ce Liviu Dragnea a pierdut partida indiferent daca il invinge sau e infrant de Mihai TudoseAmintim ca Radulescu (cunoscut si ca deputatul "Mitraliera") s-a situat de partea ministrului de Interne in scandalul din Guvern si a solicitat de urgenta intrunirea CExN al PSD pentru a-i pedepsi pe Tudose si vicepremierul Marcel Ciolacu, sustinand ca in caz contrar partidul va pierde "simpatia a milioane si milioane de cetateni"."Gravitatea sustinerii sefului Politiei Romane, care e vinovat de foarte multe lucruri (care au culminat cu pedofilul politist, cunoscut de catre acest domn Despescu), asumat de colegul Ciolacu, ma determina sa solicit CEx-ului, cat si colegilor parlamentari PSD, retragerea sprijinului politic pentru echipa formata din colegii nostrii (sic!) Tudose -Ciolacu, pentru afectarea imaginii partidului nostru in randul electoratului PSD, pentru scandalurile repetate in spatiul mediatic, pentru atacurile repetate impotriva unor colegi ministrii (Rovana Plumb, Sevill Shaideh, Carmen Dan, Olguta Vasilescu, Gabriela Firea), pentru insubordonarea fata de deciziile partidului si fata de presedintele partidului, pentru nedemiterea consilierului personal al premierului Tudose, domnul Piperea, care a cerut schimbarea presedintelui Dragnea, si pentru neasumarea Legilor Justitiei.Nu am castigat simpatia a milioane si milioane de cetateni ai Romaniei, ca niste colegi sa ne faca sa pierdem in fiecare zi si sa ne afecteze sistematic imaginea", a spus joi Radulescu.Citeste si: Sindicalistii din Politie fac apel la Tudose sa puna capat jocurilor politice: Nu suntem l ...citeste mai departe despre " Prima reactie a lui Dragnea dupa declaratiile taioase ale lui Tudose si scandalul din Guvern " pe Ziare.com