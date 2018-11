Seful PSD le-a prezentat jurnalistilor continutul celor doua geamantane, spunand ca ceea ce spun reprezentantii Rise Project ca vor dezvalui sunt "gogosi" si ca documentele de acolo nu au cum sa il priveasca."Am intarziat putin, pentru ca am primit doua valize. Prima valiza este cu gogosi de la Rise Project. A doua, dupa cum probabil stiti, eu sunt din Teleorman, si ca orice localnic din Teleorman, am gasit in fundul curtii o valiza cu documente care inca nu au ajuns la DNA", a spus Dragnea, incepand sa enumere "dosare" din valiza cu diverse acuzatii pe care el si alti lideri social-democrati le-au adus de-a lungul timpului presedintelui Klaus Iohannis.Sambata, Rise Project a anuntat ca va incepe sa publice, de saptamana aceasta, o serie de articole bazate pe mii de documente financiare, inregistrari, poze despre Tel Drum, dar si aspecte personale despre membrii si partenerii corporatiei, generic grupate sub numele #Teleormanleaks.Potrivit RISE Project, valiza ar contine, printre altele, un hard negru in care a fost salvat tot continutul de 63,39 GB din computerul unui om-cheie de la Tel Drum, pe care s-ar afla 14.800 de foto si video de la evenimentele companiei cu personajele gruparii si standardul lor de viata, documente, selfie-uri, capturi de ecran cu discutii. De asemenea, in valiza se mai afla o tableta Samsung P1000 Galaxy Tab din 2010 care i-a apartinut directorului general Tel Drum, Petre Pitis, care contine peste 1.000 de fotografii din excursii exotice cu anturajul, intamplari din firma si momente de familie si agenda cu 980 de numere de telefon stranse in ultimii ani: "Basescu", "Hrebe", "Dancila", "Banicioiu", "Pieleanu" etc. Unul se remarca, scris cu pauza intre majuscule: "L I V I U".- continua - ...citeste mai departe despre " Prima reactie a lui Dragnea la Teleorman Leaks: A venit cu doua valize la Parlament " pe Ziare.com