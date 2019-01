Prima reactie a lui Klaus Iohannis dupa ce Toader a anuntat OUG pentru condamnatii VIP

"Nu stim exact ce isi imagineaza ministrul sa scrie in ordonanta, dar daca doreste sa faca ce a comunicat public este cras neconstitutionala (ordonanta de urgenta - n.red.) ", a spus Iohannis."Exista cateva principii care sunt respectate de toata lumea, ancorate in Constitutie. Unul dintre ele e ca o lege actioneaza numai pentru viitor, legea nu poate sa functioneze retroactiv. Daca s-ar aplica pentru trecut, fiecare guvern ar schimba intreg trecutul statului", iar altfel ar disparea "orice urma de stabilitate, predictibilitate", a adaugat Iohannis, care a participat azi la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare si integrare franco-german de la Aachen."Pe scurt, PSD incearca ceea ce a incercat de cand a venit la putere: PSD incearca sa caute solutii pentru politicienii lor cu probleme penale, in frunte cu seful lor de partid. Nu poate sa vina cu astfel de solutii care pur si simplu sunt neavenite, neconstitutionale.Prin vehicularea in spatiul public a acestei ordonante, PSD arata ca nu ii pasa de Romania, ci doar de propriii politicieni cu probleme penale. Este regretabila aceasta evolutie si inca sper ca inclusiv ministrul Justitiei va mai citi un pic de Constitutie si legislatii si se va renunta la demers", a completat seful statului.Intrebat daca liderii europeni au transmis ingrijorari in acest sens, seful statului a replicat ca exista o ingrijorare generala pentru soarta statului de drept in Romania."Este o ingrijorare generala pentru soarta statului de drept in Romania. Eu imi doresc stat de drept, romanii vor stat de drept si majoritatea politicienilor isi doresc stat de drept, dar PSD doreste ceva special pentru propriii politicieni cu probleme penale. Asta este o mare problema pe care o avem si sper sa se rezolve", a adaugat Klaus Iohannis.Citeste si:Reactie din Comisia Europeana la ordonanta anuntata de Toader: Stire incredibila! Poporul roman merita stat de drept!Avertisment de la Comisia Europeana pe ordonanta anuntata de Toader pentru condamnatii VIPMinistrul Justitiei, Tudorel Toader, are deja pregatita ordonanta de urgenta prin care sa se extinda termenul contestatiei in anulare la toate cazurile de condamnari de la ICCJ din ultimii 4 ani.Daca prin OUG se va extinde ...citeste mai departe despre " Prima reactie a lui Klaus Iohannis dupa ce Toader a anuntat OUG pentru condamnatii VIP " pe Ziare.com