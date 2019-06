Prima reactie a presedintelui Klaus Iohannis la situatia politica din Republica Moldova

Presedintele Romaniei a adresat fortelor politice din Republica Moldova un apel la respectarea democratiei si a statului de drept, atragand atentia ca stabilitatea tarii este esentiala pentru continuarea parcursului european."Fata de evolutiile politice recente din Republica Moldova, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, adreseaza tuturor fortelor politice din aceasta tara un apel ferm pentru respectarea democratiei si a statului de drept", se arata intr-un comunicat remis de Administratia Prezidentiala."Stabilitatea Republicii Moldova este esentiala pentru continuarea parcursului european al acestui stat, care s-a angajat sa duca la indeplinire un amplu proces de reforme, inclusiv in ceea ce priveste statul de drept si buna guvernare, in conformitate cu angajamentul sau fata de Uniunea Europeana, in baza Acordului de Asociere", se mai arata in comunicat.In ce priveste rezolvarea situatiei de criza din Republica Moldova, presedintele Romaniei considera ca, in beneficiul cetatenilor Republicii Moldova, singura solutie este "dialogul responsabil al tuturor fortelor politice, care trebuie sa manifeste calm si retinere in aceasta perioada si sa acorde astfel prioritate stabilitatii politice a tarii".Miscari politice importante au fost declansate, sambata, in Republica Moldova. Deputatii din blocul ACUM si din PSRM au format o majoritate parlamentara si au convocat o sedinta a parlamentului, pentru a numi un nou guvern, in ciuda deciziei Curtii Constitutionale, care a stabilit ca termenul de investire a unui nou executiv a expirat vineri la miezul noptii.Deputatii din coalitia majoritara nu au recunoscut decizia Curtii Constitutionale, sustinand ca termenul pentru investirea unui nou guvern expira, de fapt, sambata la miezul noptii.Intrunit in sedinta, Parlamentul si-a ales noua conducere - presedinte a fost numita Zinaida Greceanii. Dupa care s-a stabilit noul guvern, condus de Maia Sandu, desemnat de presedintele Igor Dodon si votat in unanimitate de cei 61 de deputati. Membrii noului guvern au depus si juramantul de investire in functie.Parlamentarii au adoptat si o declaratie privind "condamnarea tentativei de uzurpare a puterii in stat in favoarea Partidului Democrat din Moldova de catre Curtea Constitutionala" si i-au demis pe seful Centrului National Anticoruptie, Bogdan Zumbreanu si pe directorul Serviciului de ...citeste mai departe despre " Prima reactie a presedintelui Klaus Iohannis la situatia politica din Republica Moldova " pe Ziare.com