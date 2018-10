"Comisia Europeana, impreuna cu alti parteneri internationali si statele membre, au subliniat in mod repetat ca independenta sistemului judiciar al Romaniei si capacitatea sa de a actiona in mod eficient sunt de o importanta capitala", a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene pentru Ziare.com..Acesta sustine ca, dupa ceea ce s-a intamplat cu Laura Codruta Kovesi acum cateva luni, procedura de acum creeaza ingrijorare la Bruxelles."Procedurile robuste si independente de concediere si de numire a procurorilor de rang inalt au fost intotdeauna un element cheie in recomandarile noastre. Comisia doreste sa abordeze situatia generala din Romania in viitorul raport MCV, care va fi prezentat pe 13 noiembrie", a adaugat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene.Amintim ca miercuri seara Toader a declansat procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar. Anuntul a fost facut intr-o conferinta in care a prezentat, timp de o ora, un raport de 63 de pagini si in 20 de puncte, rezultat in urma evaluarii activitatii lui Lazar.Citeste si:Augustin Lazar raspunde atacurilor lui Toader, intr-un mesaj marcat de emotie si incredere in viitorul JustitieiDoua asociatii de magistrati ii cer lui Toader sa "abandoneze imediat" procedura de revocare a lui LazarCSM a stabilit programul audierii lui Lazar: Interviul pe 13 noiembrie, avizul final pe 21 noiembrie ...citeste mai departe despre " Prima reactie de la Comisia Europeana dupa ce Toader a declansat revocarea lui Lazar " pe Ziare.com