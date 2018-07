Aceasta este prima reactie a Comisiei Europene dupa ce, luni, Laura Codruta Kovesi a fost inlaturata prin decret prezidential de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie.La solicitarea Ziare.com, un purtator de cuvant a punctat faptul ca CE "nu comenteaza deciziile instantelor din Romania si nici implementarea lor", precizand insa ca prin rapoartele succesive elaborate in cadrul MCV a fost subliniat in repetate randuri ca este necesar ca DNA sa mentina aceeasi directie in ceea ce priveste lupta anticoruptie.Iata raspunsul integral primit in limba engleza:"We do not comment on national court judgments or their implementation.As you know we have repeatedly stressed that the independence or Romania's judicial system and its capacity to fight against corruption effectively are of paramount importance. This is the core of the Commission's CVM reporting.The Commission has made clear in successive CVM reports that the ability of the National Anti-Corruption Directorate to maintain its track record in challenging circumstances was an important sign of sustainability. If this track record in the fight against corruption were to be called into question, the Commission may have to reassess this conclusion".Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi, care a fost deja publicat in Monitorul Oficial, intrand astfel in vigoare. Laura Codruta Kovesi a anuntat ca pleaca din DNA, dar ramane procuror.Citeste si:Iohannis a demis-o pe Kovesi. Prin purtatorul de cuvant - UPDATEE oficial: Decretul de revocare a lui Kovesi de la sefia DNA a intrat in vigoareKovesi: Coruptia poate fi invinsa. Nu abandonati! ...citeste mai departe despre " Prima reactie de la Comisia Europeana, dupa revocarea lui Kovesi " pe Ziare.com