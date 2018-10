Vezi si reactia lui Tariceanu dupa referendum"Atunci cand pacea sociala este pusa in pericol, si avem suficiente exemple in ceea ce s-a intamplat in Romania ultimelor saptamani prin pregatirea referendumului pentru modificarea Constitutiei, este nevoie de o abordare matura si o deschidere spre dialog a tuturor actorilor relevanti din societate.Primul pas catre restabilirea pacii sociale este abandonarea discursului urii si asumarea faptului ca numai prin toleranta putem depasi impreuna acele falii care risca sa ne dezbina. Sa lasam trecutului toate aluviunile de ura (...), gandurile negre si sa ne indreptam energiile catre viitorul nostru, sa facem pentru toti romani o tara in care sa traim in buna intelegere fara spaime si tulburari provocate de pericole imaginare. Romania apartine tuturor romanilor", a spus Klaus Iohannis cu prilejul ceremoniei de decorare a unor supravietuitori ai Holocaustului.Afla si prima reactie a Gabrielei Firea dupa referendumPotrivit presedintelui, statul roman a demonstrat ca a invatat din propriul trecut intunecat prin asumarea adevarului istoric.Iata cum a reactionat BOR dupa referendumCiteste si: Robert Negoita , dupa referendum: Cate lucruri necesare se puteau face cu cele peste 40 de milioane de euro? ...citeste mai departe despre " Primele declaratii ale lui Klaus Iohannis dupa referendum " pe Ziare.com