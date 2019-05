Astfel, cifrele vehiculate de partide plaseaza PSD la un procent intre 26 si 28%, pe locul al doilea situandu-se, umar la umar in cele mai multe estimari, PNL-ul, cu un procent intre 27 si 29.Alianta USR/PLUS ar fi reusit un scor intre 21 si 24% si exista si varianta in care, pe dinamica votului, sa fi depasit cu doua procente PNL-ul, adica sa fi atins 24 de procente. In aceasta varianta, PNL ar avea 22 de procente, iar PSD 27%.Alianta 2020 USR/PLUS si-a adjudecat Bucurestiul si aceasta e nota comua a tuturor estimarilor interne si care sunt vehiculate pe surse.Mai sunt aproape trei ore de votare insa, iar comportamentul electoratului anti-PSD indica, traditional, un vot de seara.ALDE, PMP si ProRomania sunt la limita pragului electoral, potrivit datelor coroborate si vehiculate pe surse politice. ...citeste mai departe despre " Primele estimari: PSD a coborat sub 30% si continua sa scada, USR/PLUS a castigat Capitala, PNL ramane favorit (Surse) " pe Ziare.com