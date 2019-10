Primul aviz negativ pentru ministrii lui Orban a fost primit de Florin Citu, propus la Finante

Dupa o audiere de peste doua ore, dominata de certuri si insulte, Citu a primit aviz negativ pentru functia de ministru de Finante. Au fost 19 voturi pentru si 19 impotriva.Cel care a monopolizat discutia si l-a categorisit drept "hot" pe Citu a fost ministrul demis al Finantelor, Orlando Teodorovici.Toata audierea a fost un circ, presarat cu acuzatii. De exemplu, mai multi social-democrati au insistat ca PNL va taia pensii si salarii."In elaborarea bugetului trebuie sa ne bazam pe legislatia in vigoare. In ceea ce priveste rectificarea, poate fi responsabil un guvern venit acum pentru stingerea incendiilor provocate de alt guvern?", a replicat Ludovic Orban, care se afla alaturi de Citu in sala.In schimb, ministrul propus a precizat: "Noi nu vom promite spitale, scoli si gradinite daca nu avem banii necesari, dar vom sprijini sectorul privat care doreste sa faca aceste lucruri".Alt episod tensionat a fost provocat de deputatul Daniel Zamfir, recent plecat din ALDE, care i-a cerut ministrului propus sa spuna daca Ludovic Orban "vine din mediul de business sau de la ajutorul de somaj".Pe de alta parte, Citu a promis ca va modifica OUG 114, despre care spune ca a distrus economia, si ca va elimina TVA defalcat. "Voi face tot ce imi sta in putinta, impreuna cu guvernatorul BNR Mugur Isarescu , sa revigorez comisia comuna romana-rusa care are ca obiectiv repatrierea aurului de la Moscova", a mai precizat Citu.Dupa o lunga serie de intrebari, Florin Citu a inceput sa raspunda, dar este intrerupt de ministrul demis al Finantelor. "Domnule Citu, sunteti hot, stie toata lumea", ii striga Teodorovici. Spriritele se agita in sala, presedintele comisiei incearca sa ii linisteasca pe senatori si deputati. "Va rog, liniste, e mai mare rusinea, ne vede toata lumea. Nu suntem la targ, la piata, la un show de televiziune. Daca nu va intereseaza sa il ascultam pe domnul Citu, supun la vot avizul si incheiem", a strigat presedintele comisiei.Apoi, Citu incearca din nou sa raspunda la intrebarile despre buget, dar este intrerupt continuu. "Sunt obligat sa suspend sedinta. Supun la vot avizul pentru domnul Citu", a anuntat presedintele comisiilor reunite pentru buget, finante si banci. Ulterior, sedinta s-a reluat.La final, tocmai Teodorovic ...citeste mai departe despre " Primul aviz negativ pentru ministrii lui Orban a fost primit de Florin Citu, propus la Finante " pe Ziare.com