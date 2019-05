Principalii 4 candidati la sefia Comisiei Europene: Proiectele si viziunile fiecaruia pentru viitorul UE

Discutiile au fost atat de aprinse si de controversate, scrie Politico, incat cu greu poti intrevedea ca dupa alegerile din mai aceiasi patru oameni vor sta la masa sa negocieze aliante.Candidatii - Manfred Weber, sustinut de PPE, Frans Timmermans, sustinut de PES, Guy Verhofstadt, sustinut de ALDE, si Ska Keller, sustinuta de Verzi - au expus viziuni substantial diferite in legatura cu viitorul UE, in special in ceea ce priveste politicile economice si sociale.Schimburi de replici taioase au aparut in momentul in care dezbaterea a atins zona de politici de securitate si daca UE trebuie sau nu sa infiinteze o armata europeana.Cei patru candidati au avut si puncte comune - toti s-au plans, de exemplu, ca anumite state membre blocheaza diverse procese de integrare.Noul centruGuy Verhofstadt a folosit cuvantul de deschidere pentru a anunta public ca ALDE a luat decizia dizolvarii sale dupa alegerile din mai, urmand ca impreuna cu presedintele francez Emmanuel Macron si cu candidatii listei sale -"Renasterea"- sa formeze o noua familie politica de centru, pro-europeana.Liderul ALDE a criticat din nou procedura nominalizarii unui cap de lista - asa-numitul proces Spitzenkandidat, in baza caruia familia care obtine cele mai multe locuri in Parlamentul European castiga pentru persoana desemnata conducerea Comisiei Europene.El a mai reafirmat ca ALDE este nemultumit ca celelalte familii politice europene au refuzat sa sustina proiectul listelor trans-nationale la aceste alegeri.Atat Martin Weber, cat si Frans Timmermans l-au atacat pe Guy Verhofstadt pentru faptul ca vrea sa schimbe un sistem politic care functioneaza - o pozitionare oarecum normala din partea liderilor care au interes sa mentina un sistem de la care se asteapta ca sefii de state si de guverne care formeaza Consiliul European sa desemneze ca presedinte al Comisiei pe cel sustinut de formatiunea care castiga alegerile europene.Desemnat cap de lista al PPE, formatiune cu cele mai mari sanse sa castige cele mai multe locuri in Parlamentul European, Martin Weber este unanim privit ca persoana cu cele mai mari sanse sa preia locul lui Jean Claude Juncker.Asta a facut din el principala tinta a celorlalti candidati. Opozan ...citeste mai departe despre " Principalii 4 candidati la sefia Comisiei Europene: Proiectele si viziunile fiecaruia pentru viitorul UE " pe Ziare.com