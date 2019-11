Prioritatile noului ministru al Muncii si ce spune despre cresterea salariului minim

De asemenea, ea isi doreste o informare corecta a romanilor, in special in ce priveste salariile si pensiile."In primul rand, as vrea sa ma asigur ca in acest moment oamenii primesc cele mai corecte mesaje, ca in echipa ministerului (Muncii - n.red.) oamenii sa comunice mesaje exacte, astfel incat salariatii si pensionarii sa stie ca nu se vor taia salariile si pensiile.In al doilea rand, voi fi atenta la organizarea ministerului. In cel mai scurt timp, vreau sa ajung la un mod de organizare in ministere, astfel incat sa se puna mai putin accent pe sefi si mai mult pe oamenii de la ghiseu, oamenii care calculeaza pensii etc. Acesti oameni - ma intereseaza sa fie bine pregatiti si sa fie la dispozitia pensionarilor si salariatilor.Acest lucru va insemna o reducere a structurii ministerului", a declarat Violeta Alexandru, marti dimineata, in fata sediului Ministerului Muncii.Salariul minimDe asemenea, Violeta Alexandru va avea discutii cu partenerii sociali despre modul de calcul al salariului minim."Concomitent voi deschide o serie de discutii, in curand, nu vreau sa lungesc foarte mult discutiile daca nu este necesar, cu partenerii sociali, pentru a gasi o solutie obiectiva la aceasta tema care intereseaza pe toata lumea: un mod de calcul obiectiv al salariului minim.Decizia o voi lua dupa aceasta serie de discutii, pentru ca ei pun in practica ce stabilim noi", a completat ministrul.Intrebata daca sunt bani pentru salarii si pensii, Violeta Alexandru a replicar ca e normal ca lumea sa se intrebe acest lucru, precizand ca va fi transparenta in legatura cu mostenirea pe care o gaseste la minister."E normal sa se intrebe lumea, dupa un deficit ingrijorator pe care PSD ni-l lasa. Sa aiba incredere ca vom face cele mai serioase verificari, pentru a incepe ziua cu o evaluare si a solicita celor care conduc ministerul toate datele necesare, ca sa vedem situatia reala. Voi fi foarte transparenta cu ce gasesc in minister, ca sa stie romanii", a spus ea.Dancila vrea sa aprobe in graba cresterea salariului minim, obligand viitorul Guvern sa faca rost de baniInfochiosc la ministerVioleta Alexandru a mai anuntat ca vrea sa infiinteze un infochiosc, pentru ca romanii sa se poate informa mai usor."Am mai spus: ...citeste mai departe despre " Prioritatile noului ministru al Muncii si ce spune despre cresterea salariului minim " pe Ziare.com