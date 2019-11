Profilul alegatorului: La Dancila, 78% au peste 45 de ani si 50% sunt pensionari. Iohannis a fost votat pentru calitatile lui

De asemenea, conform sondajului IRES realizat la iesirea de la urne duminica, in turul doi al alegerilor prezidentiale, circa 2/3 dintre votanti luasera decizia privind candidatul pe care pun stampila inca de dinainte de turul 1 (66%/69%), in timp ce aproape 10% au luat decizia chiar in ziua votului (9%/10%).In ceea ce priveste criteriul principal avut in vedere, in cazul lui Klaus Iohannis a fost vorba despre "calitatile candidatului" (62%), urmat de "partidul care il sustine" (24%) si de "altceva" (13%). In cazul Vioricai Dancila, candidatul PSD, in schimb, a contat mai mult partidul (46%) si mai putin calitatile personale (44%). Si in cazul liderului PSD s-a votat si din alte motive (9%).Pe de alta parte, conform IRES, Klaus Iohannis a fost votat in numar egal de femei si de barbati (50-50%), in timp ce votantii Vioricai Dancila au fost mai mult femei (54%).Pe segmente de varsta, alegatorii lui Klaus Iohannis sunt repartizati echilibrat, aproape jumatate (49%) avand peste 45 de ani, iar restul sub acest prag. In cazul Vioricai Dancila, 78% sunt peste pragul de 45 de ani.La capitolul studii, cel mai mare procent vine in cazul ambilor candidati de la alegatorii cu studii medii (55%/56%). In schimb, 34% dintre votantii lui Iohannis au studii superioare, fata de doar jumatate (17%) in cazul Vioricai Dancila.O discrepanta mare apare la capitolul statut ocupational. Doar o treime dintre votantii lui Klaus Iohannis s-au declarat pensionari sau casnici/fara ocupatie, spre deosebire de alegatorii Vioricai Dancila, in cazul careia procentele au fost urmatoarele: pensionar (50%), angajat (32%), casnic/fara ocupatie (11%), liber profesionist (4%), altceva (2%), elev/student (1%).Din punct de vedere al mediului de rezidenta, cei mai multi votanti ai lui Klaus Iohannis au provenit din mediul urban (62%) si doar 38% din mediul rural, in timp ce in cazul Vioricai Dancila raportul este mult mai echilibrat (52%/48%).Pe regiuni, electoratul lui Klaus Iohannis a provenit in cea mai mare masura din Sud+Bucuresti+Dobrogea (44%), apoi din Transilvania+Banat (37%) si doar 19% din Moldova. Ordinea este aceeasi si in cazul Vioricai Dancila: 53%/25%/22%.Sondajul IRES a fost realizat in turul doi al al ...citeste mai departe despre " Profilul alegatorului: La Dancila, 78% au peste 45 de ani si 50% sunt pensionari. Iohannis a fost votat pentru calitatile lui " pe Ziare.com