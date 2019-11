Profilul alegatorilor: 55% din votantii lui Dancila sunt pensionari, 31% nu au nici liceul. La Dan Barna, 52% au studii superioare si 72% sunt de la oras

Klaus Iohannis este in egala masura votat de femei si de barbati, la fel ca si Viorica Dancila. La Dan Barna exista o foarte mica diferenta de gen: votantii sai sunt 49% barbati si 51% femei.In ce priveste varsta, pe Iohannis l-au votat majoritar cei intre 45 si 64 de ani - 39%, apoi cei cu varste cuprinse intre 35 si 44 de ani - 20% si in egala masura cei din grupa 25-34 si cei de peste 65 de ani - cate 16%. Doar 9% dintre votantii sai au intre 18 si 24 de ani.La Barna lucrurile sunt mai echilibrate. Cei mai multi dintre votantii sai au intre 25 si 34 de ani - 28%, urmati de grupa 45-64 de ani - 26% si grupa 35-44 de ani - 25%. E votat masiv de tinerii cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani - 17%, dar foarte putin de varstnici - 4% dintre votantii sai au peste 65 de ani.Iata Rezultatele provizorii oficiale: Iohannis si Dancila intra in turul doi. Barna n-a castigat nici in diasporasi Harta rezultatelor la prezidentiale: Iohannis s-a impus in 29 de judete si Bucuresti. PSD a pierdut MoldovaLa Dancila lucrurile sunt foarte clare: 43% dintre cei care au votat-o au peste 65 de ani, 39% sunt in grupa de varsta 45-64 de ani (chiar grupa ei de varsta), doar 11% au intre 35 si 44 de ani, 5% au intre 25 si 34 de ani si 3% pana in 24 de ani.In ce priveste studiile, doar Dan Barna are majoritar votanti cu studii superioare - 52%. 45% au studii medii si doar 3% au doar studii elementare.Majoritatea votantilor lui Iohannis au studii medii - 58%. 27% au studii superioare si 15% au studii elementare.La Dancila predomina de asemenea votantii cu studii medii - 55% si un numar mare au doar studii elementare - 31%. 14% dintre cei care o voteaza au studii superioare.In ce priveste ocupatia, electoratul lui Dan Barna este majoritar angajat, in proportie de 66%. La Iohannis doar 53% au un loc de munca, iar la Dancila 27%. Dancila e votata majoritar de pensionari - 55%, in timp ce 23% din aceasta categorie il voteaza pe Iohannis si doar 9% pe Barna. Liderul USR conduce si in ce priveste votantii-antreprenori - 8% din electoratul sau. La Iohannis 7% dintre votanti sunt liber profesionisti, antreprenori sau patroni, iar la Dancila doar 4%.12% din electoratul sefei PSD este for ...citeste mai departe despre " Profilul alegatorilor: 55% din votantii lui Dancila sunt pensionari, 31% nu au nici liceul. La Dan Barna, 52% au studii superioare si 72% sunt de la oras " pe Ziare.com