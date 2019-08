Proiect rectificare: Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi diminuate cu 1,442 miliarde de lei

Conform documentului, la bugetul asigurarilor sociale de stat, prin proiectul de act normativ se propune diminuarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat cu 1,442 miliarde de lei prin scaderea veniturilor sistemului public de pensii cu suma de 1,45 miliarde lei - datorata diminuarii veniturilor curente cu 1,967 miliarde lei si acordarii unei subventii de la bugetul de stat de 517,433 milioane de lei - si prin majorarea veniturilor sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale cu suma de 7,074 milioane lei, dar si cresterea per sold a cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 1,451 miliarde lei.Conform Notei de fundamentare, diminuarea veniturilor curente este justificata de evolutia incasarilor din contributii de asigurari sociale, precum si de masurile legislative aplicate in anul 2019 cu impact asupra contributiilor sociale, printre care se afla acordarea de facilitati fiscale pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare."De asemenea, precizam ca, prin instituirea unui mecanism de restructurare a obligatiilor bugetare ca mecanism alternativ fata de procedura de acordare a esalonarii la plata, reglementata in Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se estimeaza incasari suplimentare din recuperarea obligatiilor restante", sustine MFP.Majorarea per sold a cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii cu suma de 1,451 miliarde de lei este datorata: cresterii creditelor bugetare la titlul ''Cheltuieli de personal'' cu suma de 11,365 milioane de lei, la titlul ''Bunuri si servicii'' cu suma de 15 milioane de lei si la titlul ''Asistenta sociala'' cu suma de 1,43 miliarde de lei pentru asigurarea platii drepturilor de pensie majorate de la 1 septembrie cu 15% (majorarea punctului de pensie la 1.265 lei potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene) si diminuarii alocatiilor bugetare la titlul ''Active nefinanciare'' cu suma de 5,19 milioane de lei.Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat aferente sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale vor fi majorate cu suma de 2,625 milioane de lei datorata cresterii alocatiilor bugetare la titlul ''Cheltuieli de personal'' cu suma de 2,635 milioane lei si diminuarii cu suma de 10 mii lei la titlul ''Active nefinanciare''.Excedentul sistemului public de pensii se diminueaza cu suma de 2,901 miliarde de lei, iar excedentul sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale se majoreaza cu suma de 4,449 milioane de lei."Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2019 se diminueaza la venituri cu suma de 1.449.536 mii lei prin diminuarea cu suma de 1.966.969 a veniturilor curente si acordarea unei subventii de la bugetul de stat in suma de 517.433 (milioane lei - n. r.), iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 1.479.365 mii lei la credite de angajament si cu 1.451.175 mii lei la credite bugetare, excedentul diminuandu-se cu suma de 2.900.711 mii lei. Sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pe anul 2019 se majoreaza la venituri cu suma de 7.074 mii lei, iar la cheltuieli se majoreaza cu suma de 2.625 mii lei, atat la credite de angajament, cat si la credite bugetare, excedentul majorandu-se cu suma de 4.449 mii lei", se arata in proiectul de ordonanta pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019.La bugetul asigurarilor pentru somaj, prin proiectul de act normativ se propune majorarea veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj cu suma de 834,277 milioane de lei, prin cresterea veniturilor aferente sistemului asigurarilor pentru somaj cu suma de 796,776 milioane de lei si a veniturilor fondului de garantare pentru plata creantelor salariale cu 37,501 milioane de lei."Majorarea veniturilor se datoreaza in principal evolutiei pozitive a indicatorilor macroeconomici si a incasarilor contributiei asiguratorie pentru munca, repartizata 12% ca venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale si 17% ca venit al sistemului asigurarilor pentru somaj, precum si sumelor primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020, in contul platilor efectuate pentru proiecte finantate din Fondul Social European (FSE) ", se spune in document.De asemenea, se propune majorarea per sold a cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj aferente sistemului asigurarilor pentru somaj cu suma de 660,727 milioane de lei, datorata: majorarii alocatiilor bugetare la titlul ''Cheltuieli de personal'', cu suma de 3,8 milioane de lei, la titlul ''Asistenta sociala'', cu suma de 180 milioane de lei pentru asigurarea platii indemnizatiilor pentru somaj si a masurilor active pentru ocuparea fortei de munca si la titlul ''Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020'', cu suma de 500 milioane de lei pentru finantarea masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca care se asigura, potrivit legii, din fonduri externe nerambursabile, si scaderii creditelor bugetare astfel: cu suma de 7 milioane lei la titlul ''Bunuri si servicii'', cu suma de 2 milioane lei la titlul ''Subventii'', cu suma de 12 milioane de lei la titlul ''Transferuri intre unitati ale administratiei publice'', la titlul ''Active nefinanciare'' cu suma de 2,073 milioane de lei.In plus, se are in vedere diminuarea cheltuielile fondului de garantare pentru plata creantelor salariale cu suma de 5,8 milioane de lei, datorata scaderii cu 1,8 milioane lei la titlul ''Cheltuieli de personal'' si cu 4 milioane lei la titlul ''Alte cheltuieli''.In aceste conditii, excedentul sistemului asigurarilor pentru somaj se majoreaza cu 136,049 milioane lei si cel al fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se majoreaza cu 43,301 milioane lei, conform Notei de fundamentare."Bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2019 aferent sistemului asigurarilor pentru somaj se majoreaza la venituri cu suma de 796.776 mii lei si la cheltuieli cu suma de 150.323 mii lei la credite de angajament si cu 660.727 mii lei la credite bugetare, excedentul majorandu-se cu suma de 136.049 mii lei. Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se majoreaza la venituri cu suma de 37.501 mii lei, iar la cheltuieli se diminueaza cu suma de 5.800 mii lei la credite de angajament si credite bugetare, excedentul majorandu-se cu suma de 43.301 mii lei", se spune in proiectul de ordonanta.Potrivit sursei citate, "prin derogare de la prevederile art. 12, lit. b) si c), art. 17 alin. (2), art. 24 si art. 26 alin. (5) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, si ale art. 3 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019: pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori pentru bugetul asigurarilor sociale de stat este de 70.346,1 milioane lei si pentru bugetul asigurarilor pentru somaj este de 886,4 milioane lei; plafonul nominal al soldului bugetului asigurarilor sociale de stat este de 55 milioane lei, iar al bugetului asigurarilor pentru somaj este de 1.386,8 milioane lei; pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurarilor sociale de stat este de 337,5 milioane lei, iar al bugetului asigurarilor pentru somaj este de 142 milioane lei.