Proiectul pe care PSD vrea sa-l treaca dupa vacanta: Prag de 200.000 de euro pentru abuz in serviciu, liber la mita si trafic de influenta

Introducerea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, inchisoare la domiciliu pentru cei care primesc pedepse de pana in trei ani sau luarea de mita pentru o alta persoana care nu mai reprezinta infractiune sunt doar cateva dintre modificarile aduse de acest proiect.Initiatorii propun ca "pedepsele cu inchisoarea de pana la 3 ani se executa la domiciliu" si ca "pedeapsa cu domiciliu se aplica si in cazul persoanelor condamnate la pedeapsa cu inchisoarea peste 3 ani, dar cu varsta de cel putin 60 de ani sau a celor care sufera de bolile grave sau incurabile stabilite prin lege".Cu privire la abuzul in serviciu pragul ar urma sa fie de 200.000 de euro, in OUG 13 era 200.000 de lei. Trebuie precizat ca in dosarul in care Liviu Dragnea este acuzat de abuz in serviciu prejudiciul este de e de 108.000 lei.O alta modificare se refera la faptul ca luarea de mita pentru altul ar putea sa nu mai fie infractiune: "Fapta functionarului public care, direct ori indirect, pentru sine, pretinde ori primeste bani sau alte foloase materiale care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, in legatura cu indeplinirea, neindeplinirea, urgentarea ori intarzierea indeplinirii unui act ce intra in indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu indeplinirea unui act contrar acestor indatoriri, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 10 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica ori de a exercita profesia sau activitatea in executarea careia a savarsit fapta".In forma actuala a legii exista singtama "sau pentru altul".Si traficul de influenta pentru altul ar putea sa nu mai fie incriminat.In plus, potrivit proiectului si darea de mita va fi pedepsita cu mai putini ani de inchisoare. Pana acum era pedepsita cu inchisoare intre doi si sapte ani, iar prin proiect se propune de la sase luni la cinci ani.Citeste AICI proiectul de lege, dar si expunerea de motiveProiectul este semnat de 39 de deputati si senatori: Babus Radu, Balanescu Alexandru, Bontea Vlad, Bucura-Oprescu Simona, Caciula Aurel, Caruceru Aida-Cristina, Cocos Vasile, Cosma Andreea, Dinu Cristina-Elena, Georgescu Nicolae, Halici Nicusor, Intotero Natalia-Elena, Itu Cornel, Lupascu Costel, Macovei Silviu Nicu, Matei Calin-Vasile-Andrei, Moagher La ...citeste mai departe despre " Proiectul pe care PSD vrea sa-l treaca dupa vacanta: Prag de 200.000 de euro pentru abuz in serviciu, liber la mita si trafic de influenta " pe Ziare.com