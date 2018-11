Proiectul care i-ar scapa de dosare si condamnari pe Dragnea si Tariceanu intra miercuri la vot final in Camera Deputatilor, decizionala

Proiectul urmeaza sa intre miercuri la vot final in plenul Camerei Deputatilor, dupa ce a fost deja adoptat de Senat, in procedura de urgenta.Propunerea legislativa prevede declasificarea unor documente vizeaza Hotararea CSAT nr. 17/2005 privind combaterea coruptiei, fraudei si spalarii banilor, precum si toate documentele care contin informatii clasificate in baza acesteia.Dragnea si Tariceanu ar scapa de dosare si ar fi si despagubitiInitiatorii proiectului de lege sunt presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si deputatul PSD, Mircea Gheorghe Draghici.Initiativa legislativa prevede desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si DNA, astfel incat, apoi, persoanele care se considera prejudiciate sa poata cere revizuire de sentinte, anulare de probe si despagubiri.Proiectul stipuleaza ca persoanele care se considera vatamate intr-un drept ori intr-un interes legitim de efectele produse de documentele prevazute la art. 1 au posibilitatea, in termen de trei ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa se adreseze instantelor competente pentru constatarea incalcarii drepturilor si libertatilor fundamentale si repararea prejudiciului suferit."Cauzele in care au fost pronuntate hotarari definitive si in care au fost administrate probe prin mijloace tehnice speciale in perioada de existenta a documentelor prevazute la art. 1 si pana la intrarea in vigoare a prezentei legi sunt supuse revizuirii. Competenta revine primei instante care a solutionat fondul cauzei" - este o alta prevedere.Atat Dragnea, cat si Tariceanu ar beneficia direct de acest lucru. Liviu Dragnea ar putea cere revizuirea condamnarii in dosarul Referendumului si ar afecta si desfasurarea procesului in cazul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, unde seful PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare.Totodata, in sute de dosare de coruptie solutionate cu sentinte definitive se va putea cere revizuirea.Amendamentele din CameraUn amendament adoptat de deputati in Comisia Juridica prevede ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se desecretizeaza toate protocoalele si/ sau acordurile de colaborare si cooperare incheiate intre institutiile statului roman, SRI, DNA, DIICOT, CSM si Parchetul General.Docume ...citeste mai departe despre " Proiectul care i-ar scapa de dosare si condamnari pe Dragnea si Tariceanu intra miercuri la vot final in Camera Deputatilor, decizionala " pe Ziare.com