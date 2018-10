Proiectul lui Dragnea si Tariceanu care i-ar scapa de dosare si condamnari trece in viteza prin Parlament

Au fost acordate 5 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" si o abtinere, potrivit Mediafax. La scurt timp si Comisia pentru Administratie publica din Senat a dat tot unda verde initiativei, fara a fi aduse amendamente.Intiatorii proiectului de lege sunt presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea si deputatul PSD, Mircea Gheorghe Draghici.PNL: Cei care au jefuit Romania 30 de ani devin persoane vatamate si vor primi compensatiiDragnea si Tariceanu ar scapa de dosare si ar fi si despagubitiInitiativa legislativa prevede desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si DNA, astfel incat, apoi, persoanele care se considera prejudiciate sa poata cere revizuire de sentinte, anulare de probe si despagubiri.Atat Dragnea, cat si Tariceanu ar beneficia direct de acest lucru. Liviu Dragnea ar putea cere revizuirea condamnarii in dosarul Referendumului si ar afecta si desfasurarea procesului in cazul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, unde seful PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare.Totodata, in sute de dosare de coruptie solutionate cu sentinte definitive se va putea cere revizuirea.Iordache a sesizat CCR in locul lui Dragnea referitor la un conflict intre Parchet si Parlament privind protocolul din 2016 (Surse)Dancila ataca Inalta Curte la CCR privind completul care il judeca pe Dragnea si acuza lipsa de impartialitate a instantei supremeScandalul protocoalelor si miza OUG 6 dezbatuta in Parlament: Anularea unor probe din dosarele penaleDNA cere mai multi ani de inchisoare pentru Dragnea: Inculpatul nu a facut decat sa adopte o conduita nelegala, antisociala si imoralaLiviu Dragnea da in judecata Inalta Curte si colegiul ei de conducereDragnea si Tariceanu vor adoptare in procedura de urgentaConcret, Dragnea si Tariceanu, alaturi de deputatul PSD Mircea Draghici, cer declasificarea hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 17/2005 privind combaterea coruptiei, fraudei si spalarii banilor, precum si a tuturor documentelor care contin informatii clasificate in baza acesteia."Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exerci ...citeste mai departe despre " Proiectul lui Dragnea si Tariceanu care i-ar scapa de dosare si condamnari trece in viteza prin Parlament " pe Ziare.com