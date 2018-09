Proprietarii de terenuri vor fi obligati sa elimine ambrozia, in fiecare an, pana pe 5 iunie

"A fost pe ordinea suplimentara, a fost aprobata Hotararea de Guvern privind normele metodologice de aplicare a legii privind combaterea buruienii ambrozie (...) In primul rand, vorbim de masuri de informare, Ministerul Agriculturii va pune la dispozitia publicului un site specializat cu informari strict pe aceasta planta daunatoare al carei polen provoaca rinite alergice.De asemenea, vor fi transmise brosuri de informare catre toate unitatile administrativ-teritoriale si catre toti detinatorii de terenuri si nu numai, in zonele in care se dezvolta aceasta planta", a declarat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.Potrivit acestuia, proprietarii de terenuri vor primi sanctiuni daca nu elimina in fiecare an, pana pe 5 iunie, ambrozia de pe propriile terenuri."La nivelul fiecarui unitati administrativ-teritoriale va fi centralizata situatia terenurilor pe care se dezvolta aceasta planta si va fi intocmit un centralizator, pana pe data de 25 mai din fiecare an, in legatura cu terenurile pe care se dezvolta aceasta planta.De asemenea, vor fi luate masuri de informare a proprietarilor terenurilor respective sa combata raspandirea acestei plante, obligatia fiind sa o elimine de pe terenuri pana pe data de 5 iunie, in fiecare an, adica pana in momentul in care infloreste, ca de fapt asta este problema.Vor fi organizate echipe mixte, care vor verifica in teren daca au fost implementate aceste masuri. Evident, normele de aplicare prevad si sanctiuni", a precizat Nelu Barbu.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 8 martie, Legea privind combaterea buruienii ambrozia, potrivit caruia cei care nu iau masurile necesare pentru a evita instalarea si raspandirea acestei plante vor fi amendati cu sume de pana la 20.000 de lei."Proprietarii sau detinatorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, cailor ferate, cursurilor de apa, lacurilor, sistemelor de irigatii si ai bazinelor piscicole au obligatia sa desfasoare lucrari de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia, denumita stiintific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalarii si raspandirii vegetatiei adventiv invazive si eliminarea prezentei acesteia pe terenurile intravilane sau extravilane", potrivit p ...citeste mai departe despre " Proprietarii de terenuri vor fi obligati sa elimine ambrozia, in fiecare an, pana pe 5 iunie " pe Ziare.com