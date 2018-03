"La nivelul lunii februarie, conform sondajului lunar Romnibus, realizat de IMAS. Nu e un sondaj comandat de USR, ci doar ne-am abonat.Avem un PSD care a coborat la 28,6%. O scadere semnificativa. Avem un PNL de 29,4%. Iata ca PNL trece in fata PSD in acest moment. Avem un USR in crestere, 11,2%, ceea ce este o crestere importanta fata de rezultatul cu care am intrat in Parlament.Este un lucru firesc din punct de vedere al opozitiei pe care am facut-o in luna decembrie si al opozitiei pe care USR o face in fiecare zi in comisiile parlamentare. Si in ianuarie am fost la 11,4%. ALDE este undeva la 10%, iar PMP la 4,6%", a declarat Dan Barna, presedintele USR.UDMR a ajuns la 4,5%.Seful USR a precizat ca rezultatele arata ca societatea incepe sa reactioneze la abuzul PSD."Este important de remarcat ca PSD a scazut sub 30%, ceea ce ca arata societatea din Romania incepe sa reactioneze la acest abuz de guvernare fara precedent care s-a petrecut in ultimul an si jumatate", a adaugat acesta.Din punct de vedere al increderii in institutii, Presedintia este la 37,4%, Parlamentul la 14%, Guvernul la 17%, confom datelor IMAS, citate de USR."Este fara echivoc faptul ca societatea din Romania simte ca este prost guvernata, simte ca actuala majoritate a ratat sa guverneze corect in Romania si a ratat sa propuna o guvernare functionala", a adaugat Barna.Foto: USRCiteste si:Criza din PSD: Social-democratii s-au prabusit in sondaje. Firea vorbeste despre o posibila "sinucidere politica"1 din 2 romani are incredere in Comisia Europeana si doar 1 din 5 in Guvernul de la Bucuresti ...citeste mai departe despre " PSD a ajuns la 28%, sub PNL. Cum stau celelalte partide intr-un sondaj IMAS, prezentat de USR " pe Ziare.com