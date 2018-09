Social-democratul Liviu Brailoiu va fi presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat, in locul liberalului Marcel Vela.De asemenea, Comisia economica, al carei presedinte a fost liberalul Florin Citu, va fi condusa de senatorul PSD Aurel Soporan.Comisia pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale, nou-infiintata, va fi condusa de senatorul PSD Gheorghe Marin.La Comisia pentru munca, presedinte va fi Daniel Zamfir (ALDE) in locul social-democratului Ion Rotaru.In ceea ce priveste conducerile comisiilor repartizate PNL - Comisia pentru ape si paduri, pentru mediu, pentru comunicatii si tehnologia informatiei si cea pentru cercetarea abuzurilor si USR - Comisia pentru constitutionalitate si cea pentru comunitatile de romani din afara tarii, acestea vor fi desemnate ulterior, au declarat reprezentantii acestor grupuri parlamentare.Senatorii au aprobat in sedinta de luni, cu 73 de voturi "pentru" si 33 "impotriva", componenta birourilor comisiilor permanente in forma prezentata de liderul grupului parlamentar al PSD, Serban Nicolae.Presedintia a 15 comisii a revenit "aliantei politice" PSD - ALDE - UDMR, la patru comisii conduce PNL, iar la doua - USR.Reprezentantii Opozitiei au respins aceasta repartizare, sustinand ca a fost incalcat Regulamentul Senatului, Alina Gorghiu anuntand, in plen, ca PNL va contesta la Curtea Constitutionala aceasta reorganizare a comisiilor permanente. ...citeste mai departe despre " PSD a preluat conducerea comisiei de aparare si a celei economice din Senat " pe Ziare.com