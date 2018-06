PSD a trecut de Comisia Juridica si proiectul prin care scapa cei care obtin foloase necuvenite pentru altii

Catalin Radulescu (foto), unul dintre initiatorii proiectului de lege, a primit o condamnare la un 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru acte de comert, incompatibile cu functia de deputat, si dare de mita."S-au adus modificari prin care se da liber la aceste infractiuni de coruptie prin interpusi. Vor fi considerate infractiuni doar faptele savarsite in scopul obtinerii doar pentru sine, nu si pentru altii, cum este in legislatia in vigoare in prezent, obtinerii doar de foloase materiale, nu foloase de orice natura cum este in prezent. Avem doua modificari prin care se restrange foarte mult sfera de aplicare a acestui articol si asta inseamna in realitate o dezincriminare partiala a acestei fapte de coruptie", a declarat deputatul USR Stelian Ion."Daca, spre exemplu, se efectueaza o operatiune financiara incompatibila cu functia pe care o desfasoara un demnitar si aceasta operatiune va fi facuta in viitor in scopul obtinerii unui folos pentru o ruda apropiata, in sensul angajarii sau obtinerea unei autorizatii fara respectarea tuturor prevederilor legale, pentru un avantaj care nu este material, nu va mai fi infractiune", a mai explicat el.Proiectul semnat de mai multi parlamentari PSD, printre care Catalin Radulescu, si aprobat de Comisia Juridica, cu 12 voturi "pentru" si patru "impotriva", propune modificarea articolului 12 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie."Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, daca sunt savarsite in scopul obtinerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase materiale necuvenite: efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoana ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale; folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii", prevede textul adoptat."In sensul prezentei legi, operatiunile financiare constau in operatiuni care antr ...citeste mai departe despre " PSD a trecut de Comisia Juridica si proiectul prin care scapa cei care obtin foloase necuvenite pentru altii " pe Ziare.com