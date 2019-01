PSD, atac sustinut la adresa BNR si a guvernatorului Mugur Isarescu

"Solicitam BNR sa isi faca datoria!" este mesajul postat vineri pe contul de Facebook al PSD.Ideea sugerata prin mesaj este ca BNR are rezerve valutare cu care poate sa intervina si sa stopeze cresterea euro si PSD se alatura romanilor care au de platit rate la credite si cere BNR sa "apere" moneda nationala."In 2016, Guvernatorul BNR Mugur Isarescu spunea ca > . Astazi, BNR dispune de rezerve de peste 36,8 miliarde, adica mai mult decat dublu banilor cash care se misca in Romania. Are deci suficiente resurse sa apere moneda nationala. Alaturi de milioanele de romani care au de platit rate la banci, solicitam BNR sa isi faca datoria!", este mesajul integral postat pe pagina de Facebook a PSD, mesaj care este insotit si de un video.Postarea de vineri vine la mai putin de o zi de la primul atac al PSD la adresa BNR pe aceeasi tema.Joi, tot intr-o postare pe Facebook, PSD sustinea: "Cursul valutar nu poate si nici nu trebuie sa fie stabilit prin hotarare de Guvern. Nu ar mai fi o piata libera. Singura institutie abilitata sa administreze > cursul Leu-Euro este Banca Nationala care dispune in prezent de rezerve de 36,8 miliarde euro ce ii permit sa tina sub control variatiile de curs".In ultima saptamana, cursul de schimb a batut record dupa record, ajungand in timp record aproape la 4.7569 lei/euro (cotatia de miercuri) . Vineri, cursul de schimb leu/euro a deschis in crestere pe sesiunea interbancara, urcand cu 0,05% si ajungand la nivelul de 4,77 lei. Leul s-a depreciat si in fata dolarului, depasind pragul de 4,21 lei.Cursul euro creste ametitor la banci - unele il vand deja cu 4,83 leiJoi, intr-o interventie la Digi24, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, a explicat care sunt factorii care au dus la evolutia din ultima perioada a cursului."Sunt multe elemente aici. Avem o data o situatie de fond, una de conjunctura si un moment al zilei daca vreti. Toate trei au contribuit la rezultat, si anume: o lipsa de credibilitate pentru investitorii care au detineri in lei si care incep sa renunte la aceste detineri in lei.De aceea, vine presiunea care s-a creat. Lipsa aceasta de credibilitate care i-a facut sa renunte la detinerile in lei. Leul pana la urma, si acest lucru trebu ...citeste mai departe despre " PSD, atac sustinut la adresa BNR si a guvernatorului Mugur Isarescu " pe Ziare.com