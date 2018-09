PSD vrea sa interzica protestele in Piata Victoriei, anunta modificari la Legea adunarilor publice si vrea reglementarea Internetului

Colegii sai din PSD si UDMR au criticat ca protestatarii sunt lasati in fata Guvernului din februarie anul trecut, fara sa aiba autorizatie, insistand ca si potrivit legislatiei actuale zona nu ar fi una in care sunt permise mitingurile, pentru ca Palatul Victoria e obiectiv de securitate nationala.Nu in ultimul rand, si Internetul pare ca a fost luat in vizor de social-democrati. Acestia acuza ca sunt zeci de mii de conturi false asociate protestului unde s-au facut apeluri la violente si acte de vandalism.Vezi aici cum s-au desfasurat audierile, cu jigniri si afirmatii incalificabile de la senatorii PSDPSD: Nu exista manifestare pasnica, exista manifestare autorizata sau nuInca de la audierea prefectului Capitalei, senatorii social-democrati din comisie au inceput sa duca intrebarile spre zona interzicerii protestelor in fata Guvernului.Atat cei de la PSD, cat si senatorul UDMR Laszlo Attila le-au cerut prefectului, ministrului de Interne si sefilor Jandarmeriei sa spuna de ce sunt permise proteste neautorizate si cine are atributii sa intervina si de ce nu o face. Toti cei audiati au raspuns acelasi lucru, ca e nevoie de modificarea Legii adunarilor publice, avand in vedere ca ea nu a mai fost actualizata de la Mineriade incoace.Presedintele comisiei, social-democratul Liviu Tit Brailoiu, a fost cel care a insistat cel mai tare, sustinand ca legea, in interpretarea lui, nici macar nu permite sa aiba loc mitinguri in Piata Victoriei."Acolo sunt permanent doua trei personaje, oameni certati cu aceste legi. Cine ar trebui sa intervina sa nu mai avem aceasta imagine in fata Guvernului Romaniei? Simtiti o stare de temere in aceasta situatie si de aceea nu actionati sa interveniti in Piata Victoriei si in orice loc unde exista manifestari ilegale?", a intrebat Brailoiu sefii Jandarmeriei.Maiorul Cazan a evitat sa aprobe interpretarea legii in maniera prezentata de social-democrat.A venit randul celor din MAI. Brailoiu a insistat cu intrebarea "cine trebuie sa intervina ca in Piata Victoriei sa nu mai aiba loc proteste?".A incercat sa ii raspunda seful Directiei de Manageme ...citeste mai departe despre " PSD vrea sa interzica protestele in Piata Victoriei, anunta modificari la Legea adunarilor publice si vrea reglementarea Internetului " pe Ziare.com