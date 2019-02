Dupa 5 ore de sedinta cu scantei, Dancila a anuntat noile propuneri de ministri pentru Dezvoltare si Transporturi

La finalul sedintei, premierul Viorica Dancila a anuntat ca s-a decis propunerea lui Daniel Suciu pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii si a lui Razvan Cuc la Transporturi.Dancila a precizat ca miercuri ii va trimite presedintelui Klaus Iohannis cele doua nominalizari."Am hotarat ca la Ministerul Transporturilor sa mearga Razvan Cuc, care a mai ocupat aceasta functie, si are experienta necesara pentru a prelua acest minister, iar la Ministerul Devoltarii Regionale si ca vicepremier, Daniel Suciu. Acestea sunt cele doua nominalizari votate inc adrul CEx care cred eu trebuie acceptate de Iohannis. Maine voi trimite nominalizarile catre Cotroceni", a spus Dancila.Sedinta CEx a fost una tensionata, cele mai aprinse discutii avand loc intre liderul Organizatiei PSD Vrancea, Marian Oprisan, si presedintele PSD Liviu Dragnea.Oprisan l-a acuzat pe Dragnea ca de cand a venit la Bucuresti s-a metamorfozat si se crede stapanul partidului, precizand ca trebuie organizat un Congres pentru alegerea unui nou presedinte al PSD.In replica, liderul PSD a raspuns scurt afirmand ca nu e de acord cu cele spuse de Oprisan.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, desfasurarea CEx, precum si discutiile care au loc inaintea sedintei:22:14 - Liviu Dragnea raspunde la intrebari:Ce veti face daca Iohannis respinge si aceste propuneri?- Am stabilit ca daca va refuza si aceste doua propuneri ne intrunim din nou in CEx si vom lua o alta decizie.S-a propus in CEx o restructurare. De ce nu s-a acceptat?- Doamna premier a refuzat.Ce a facut Razvan Cuc in primul mandat?- Si-a dat demisia pentru ca a fost obligat. A deblocat foarte multe proiecte, am mare incredere in capacitatea lui.Stiati de OUG pentru Legile justitiei?- Nu, dar am citit-o.Domnul Iohannis a criticat-o, a spus ca e cu dedicatie.- Ce pot sa comentez la o asemenea prostie marca Iohannis? Ce legatura are aceasta ordonanta cu mine?Oprisan a spus ca va credeti stapanul PSD. Sunteti?- Am auzit si eu, nu sunt de acord cu el.OUG a respectat principiul transparentei?- Eu cred ca da. Era necesara.Cine va conduce DNA peste 45 de zile?- Cel pe care il va numi presedintele Romaniei....citeste mai departe despre " Dupa 5 ore de sedinta cu scantei, Dancila a anuntat noile propuneri de ministri pentru Dezvoltare si Transporturi " pe Ziare.com