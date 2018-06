Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, vineri dupa sedinta Comitetului Executiv, ca incepand de astazi va fi aplicat "un plan pe puncte", care va fi comunicat tot luni. El a precizat ca "de data aceasta trebuie sa mergem rapid pana la capat"."Avem un plan pe puncte, stim exact ce avem de facut, de luni vom comunica public. (...) Am primit foarte multe mesaje de la oamenii care ne au votat. Mesajul este unitar, nu dati inapoi, mergeti pana la capat, noi suntem mai multi decat cei care va critica si sunt violenti, va vom mai vota, nu dati niciun pic inapoi.Pana la capat inseamna ca trebuie sa explicam oamenilor ca nu institutiile sunt tinta PSD, ci oameni, cei de sus de tot care se joaca su subordintatii, care pot subjuca Romania, care decid cine traieste si cine moare", a spus Stefanescu, citat de News.ro.Amintim ca vineri, dupa sedinta, Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat a dat publicitatii o declaratie in care si-a afirmat sustinerea pentru Liviu Dragnea, pentru Guvernul Dancila, precum si pentru accelerarea procedurilor de adoptare a legilor justitiei si a codurilor penale, anuntand totodata demersuri pentru intararirea CCR.Citeste si:Decizia in cazul lui Dragnea pe intelesul tuturor. Ce drepturi i s-au interzis liderului PSDDragnea, despre sentinta: Am asistat la o executie in masa. Mitingul a contribuit la condamnarea meaReactii din PSD dupa condamnarea lui Liviu Dragnea: Socati de decizie, acuza judecatorii, strada si fortele oculte ...citeste mai departe despre " PSD merge pana la capat si are un "plan pe puncte" pe care il anunta luni " pe Ziare.com