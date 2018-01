Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului Guvern."Nu stiu de problema lui. Trebuie sa judecam oamenii dupa ce pot sa faca. Eu am probleme nefericite, asta nu inseamna ca sunt vinovat", a adaugat Arsene.Nici partenerul PSD din coalitia de guvernare, seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu stia despre dosarul lui Oprea:"Imi dati o informatie in premiera. Nu stiu, nu cunosc aceasta informatie. Insa, in frenezia care a cuprins in ultimii ani parchetele, aproape ca nu exista om politic fara un dosar pe cap", a sustinut Tariceanu, el insusi trimis in judecata de DNA pentru marturie mincinoasa.Liderul ALDE a adaugat ca trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie, pentru ca au existat persoane arestate luni de zile, care ulterior au fost achitate de instanta.Radu Oprea este senator PSD de Prahova. A fost trimis in judecata de Parchetul General, la inceputul anului 2016, pentru evaziune fiscala si spalare de bani.Iata lista de ministri anuntata oficial vineri de premierul desemnat Viorica Dancila, pe care se mai regasesc alte doue nume, vizate de DNA, Rovana Plumb si Viorel Ilie, pentru care anchetele au fost blocate de colegii din Parlament.Iata si filmul zilei deciziilor de la PSD ...citeste mai departe despre " PSD propune un ministru judecat pentru spalare de bani. Tariceanu: In frenezia parchetelor, aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap " pe Ziare.com