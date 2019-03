PSD se duce la vale, dar Opozitia sta pe loc. Cine absoarbe pierderile lui Dragnea si unde e potentialul

O a doua lectura ne arata insa si ca Opozitia sta pe loc.Datele brute arata astfel, luand in calcul doar optiunile valide, adica ale respondentilor care si-au manifestat si intentia de a merge la vot:PSD - 22,7%PNL - 22,6%Alianta USR + PLUS 17,9%Pro Romania (partidul lui Victor Ponta ) - 13,4%ALDE - 12,5%Sub pragul electoral, dar nu mult, se pozitioneaza UDMR si PMP.PSD-ul in mandatul lui Liviu Dragnea a coborat sub 25 de procente, un nivel istoric, in pofida discursurilor triumfaliste ale guvernantilor.Ar putea insemna si ca electoratul roman s-a maturizat si ca tine cont de temele europene, atunci cand se afla in fata unui scrutin pentru Parlamentul European, dar de regula interpretarea cea mai acurata este cea evidenta, la indemana: cifrele mari de pe ecranele televiziunilor de propaganda nu inlocuiesc bonurile pe care romanii le primesc la casa de marcat si din care inteleg, fara sa fie nevoie de note de subsol, ca preturile au crescut, odata cu degradarea mediului social.Asadar, discursul de tip cadou electoral nu a prins la electorat, infirmat fiind de evidente.Nu au prins nici strategiile urii, iar asta s-a vazut clar la referendumul pentru redefinirea familiei, in care romanii au vazut limpede capcana unei incercari de-a lui Liviu Dragnea de a obtine o legitimitate populara pentru paradigma de putere discretionara pe care incearca sa o imprime.Ultimul pe lista, cazul Kovesi, va mai scadea cateva procente din ce poate obtine PSD-ul lui Dragnea, Valcov si Dancila: romanii s-au regasit imediat in tiparul celui talentat, dar impiedicat de forte vitrege sa isi atinga potentialul maxim. Altfel spus, teza exceptionalismului romanesc, pe care PSD s-a dat peste cap sa o foloseasca in ultimul an, s-a intors contra lui, pentru ca in orice strategie de manipulare, dozele de realism trebuie atent supravegheate.Unde s-au dus insa procentele PSD-ului?Electoratul traditional al PSD nu este unul demobilizat, nu renunta la exercitarea dreptului de vot, asa cum o arata si aceasta harta a optiunilor de vot, realizata de IMAS, la comanda Europa FM.Alianta 2020 are aproape 18 procente, adica scor ...citeste mai departe despre " PSD se duce la vale, dar Opozitia sta pe loc. Cine absoarbe pierderile lui Dragnea si unde e potentialul " pe Ziare.com