Dumitru Buzatu a declarat, sambata, corespondentului Mediafax, ca este nevoie in permanenta de consultare, in conditiile in care ar fi lucruri pe care majoritatea nu le poate accepta, iar atunci echipa guvernamentala trebuie sa isi revizuiasca solicitarile."Voi sustine in CEx o linie mediana, vom vedea ce rezulta in urma discutiilor, poate vine cineva si isi pune cenusa in cap, sa vedem ce atitudine adopta. Chestiunea este foarte serioasa, nu poate PSD si majoritatea parlamentara care sustine Guvernul sa accepte o autonomizare totala a deciziilor Guvernului.E nevoie in permanenta de consultare, poate sunt lucruri pe care majoritatea nu le poate accepta si atunci echipa guvernamentala trebuie sa isi revizuiasca solicitarile. In primul rand este strict necesara o clarificare a premierului vizavi de mai multe chestiuni, iar fara o astfel de clarificare, probabil ca lucrurile vor evolua intr-un sens nefavorabil pentru echipa guvernamentala", a spus Buzatu.Intrebat daca ar putea urma un caz Grindeanu 2 dupa sedinta CEx, liderul PSD Vaslui a raspuns ca spera sa fie evitat un astfel de deznodamant.Dumitru Buzatu a mai spus ca liderii PSD asteapta, in sedinta CEx, si ca premierul Tudose sa isi respecte cuvantul dat cand a fost investit Guvernul. ...citeste mai departe despre " PSD Vaslui tine cu Dragnea: Nu putem accepta autonomizarea deciziilor Guvernului " pe Ziare.com