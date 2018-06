PSD vrea sa schimbe regulamentul Camerei ca sa poata sa-i evacueze cu forta pe deputatii incomozi

Potrivit modificarilor, deputatii care nu respecta regulamentul, ce va interzice orice perturbare a activitatii, pot fi sanctionati cu suspendarea participarii la lucrari, intre 2 si 30 de zile lucratoare.Liderul USR, Dan Barna, spune ca modificarile la Regulamentul Camerei urmaresc scoaterea la propriu din Parlament a deputatilor USR.Nicolicea vrea sa scape de deputatii "perturbatori""Este interzisa perturbarea activitatii parlamentare, proferarea de insulte sau calomnii atat de la tribuna Camerei, cat si din sala de sedinte a plenului, a comisiilor sau a celorlalte organisme de lucru ale Paralmentului", se arata in propunerea de modificare a regulamentului.De asemenea, presedintele de sedinta poate chema la ordine deputatii care tulbura dezbaterile sau creeaza dezordine. In cazul in care, dupa chemarea la ordine, deputatii continua sa se abata de la regulament sau impiedica in orice mod desfasurarea normala a lucrarilor, presedintele de sedinta retrage cuvantul, iar daca acestia persista, dispune eliminarea din sala.Acelasi articol prevede ca evacuarea din sala a deputatilor in situatiile prevazute mai sus se face prin secretariatul general, care cheama serviciul de securitate.De asemenea, presedintele poate suspenda sedinta.Deputatii risca sa fie suspendatiIn plus, sunt introduse noi fapte care constituie abateri disciplinare parlamentare, respectiv: "perturbarea activitatii parlamentare prin nerespectarea normelor de conduita, de curtoazie si de disciplina parlamentara" si "blocarea activitatii parlamentare".Iar intre sanctiunile pentru abaterile de la Regulament se stabileste: "fara a aduce atingere dreptului de vot in sedinta de plen si sub rezerva respectarii stricte a regulilor de conduita, suspendarea temporara a participarii deputatului la o parte sau la toate activitatile Parlamentului pentru o perioada cuprinsa intre doua si treizeci de zile lucratoare".USR se simte tinta modificarilorLiderul USR, Dan Barna, spune ca modificarile la Regulamentul Camerei urmaresc scoaterea la propriu din Parlament a deputatilor USR."Liviu Dragnea vrea sa ne scoata din Parlament, la propriu. PSD pregateste mod ...citeste mai departe despre " PSD vrea sa schimbe regulamentul Camerei ca sa poata sa-i evacueze cu forta pe deputatii incomozi " pe Ziare.com