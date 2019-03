PSD vrea separarea sectiilor de votare prin OUG, pentru a descuraja prezenta la vot, acuza USR

"Ce ironie! La 10 ani dupa ce PSD (parte a coalitiei cu PDL in Guvernul Boc) introducea prin OUG un articol in Legea privind organizarea referendumului (art. 15^1) care spune ca in cazul organizarii simultane de alegeri si referendum, se folosesc aceleasi sectii de votare, azi, acelasi PSD se pregateste sa anuleze masura, tot prin OUG. Vrea sa separe sectiile de votare in care cetatenii vor vota pentru alegerile europarlamentare si la referendumul convocat de Presedinte in data de 26 mai 2019", arata Florina Presada pe Facebook Senatorul USR sustine ca PSD urmareste astfel invalidarea referendumului din lipsa de cvorum, in conditiile in care oricum voturile nu vor fi inregistrate prin sistemul electronic."Miza nu este alta decat folosirea Sistemului Informatic de Monitorizare a Prezentei la Vot - SIMPV. In acest moment, exista baza legala pentru folosirea SIMPV DOAR in cazul alegerilor europarlamentare. Va reamintesc ca am depus o initiativa legislativa pentru ca SIMPV sa poata fi folosit si in cazul unui referendum, insa initiativa e blocata la Camera Deputatilor in comisiile de specialitate (dupa ce a fost respinsa de Senat in data de 25 februarie 2019, desi avea raport de admitere cu amendamente de la Comisia Juridica si era in regula din punct de vedere tehnic) . Referendumul convocat de Presedinte are nevoie de un cvorum de prezenta pentru a fi validat, asadar PSD spera, probabil, ca acesta va fi greu de dovedit in lipsa SIMPV, de unde si separarea sectiilor de votare.Totodata, separarea sectiilor de votare intre alegeri europarlamentare/referendum ar putea duce la o prezenta mai mica atat la votul pentru alegeri, dar si la referendum. Or, toate sondajele ne arata ca la o prezenta mai mare, PSD va lua un scor dezastruos de sub 30%.Nu in ultimul rand, doua randuri de sectii de votare inseamna dublarea cheltuielilor - de la cheltuieli cu infrastructura pana la plata membrilor din birourile electorale ale sectiilor de votare", sustine Presada."Daca se dedau totusi la un astfel de OUG, pesedistii ar putea sa sustina macar adoptarea Plx 85/2009 de care pomeneam mai sus, ca sa stim sigur cati oameni merg la vot, indiferent de sectia de votare", incjeie senatorul USR....citeste mai departe despre " PSD vrea separarea sectiilor de votare prin OUG, pentru a descuraja prezenta la vot, acuza USR " pe Ziare.com