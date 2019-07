PSD vrea taxa pe recunostinta: Copiii, obligati sa dea bani parintilor, bunicilor si strabunicilor, altfel sunt dati in judecata si risca inchisoarea

Propunerea legislativa a fost inregistrata in data de 27 iunie, iar luni a fost trimisa la Senat, decizionala fiind Camera Deputatilor.Expunerea de motive este semnata, in calitate de initiator, de deputatul PSD Dumitru Gherman (foto) si o prima ciudatenie consta in faptul ca la finalul propunerii legislative in numele presedintelui Camerei Deputatilor este invitat sa semneze ... Liviu Dragnea, incarcerat la Rahova inca din 27 mai, locul lui fiind luat la scurt timp de Marcel Ciolacu (PSD).Textul expunerii de motive este un amestec bizar de reflectii personale si amenintari, parand mai degraba un eseu compus la examenul de bacalaureat si presarat cu mai multe greseli, cea mai frecventa fiind cea fundamentala - virgula intre subiect si predicat. Demn de remarcat este si faptul ca tinerii romani plecati la munca in strainatate sunt direct indicati drept principalii responsabili pentru problemele pe care le au varstnicii ramasi acasa.Contract in familie, pentru ca statul "trebuie" sa intervinaRedam doar cateva fragmente din expunerea de motive a proiectului prin care se doreste reglementarea legala a "abandonului emotional":"Familia - ca nucleu de baza al societatii - este supusa unor profunde si nedorite perturbatii asupra unitatii si solidaritatii necesare asigurarii existentei si continuitatii in spatiul national romanesc"."Marea migratie a fortei de munca tinere din Romania, spre state din vestul Europei, indeosebi dupa aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana, are un impact economic, social si uman incalculabil, efectele negative incep deja sa se manifeste, cu deosebire asupra persoanelor varstnice, aflate la capat de drum, fara putere si, in cele mai multe cazuri bolnave si lipsite de sprijinul si afectiunea copiilor sau a nepotilor"."Este vorba de un nou tip de abandon de care sufera persoanele varstnice, abandonul emotional, tema pe care ar trebui sa o abordam nu numai din punct de vedere sociologic, ci si din punct de vedere legislativ"."Nu ar fi lipsit de logica chiar posibilitatea de a se reglementa aceste raporturi intre generatiile din aceeasi familie, prin contract, in care ...citeste mai departe despre " PSD vrea taxa pe recunostinta: Copiii, obligati sa dea bani parintilor, bunicilor si strabunicilor, altfel sunt dati in judecata si risca inchisoarea " pe Ziare.com