Puterea vrea sa puna mana pe Consiliul Concurentei: Seful CC va fi numit de Parlament, nu de board-ul institutiei ca acum

Amendamentul PSD, votat joi de deputati la proiectul de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Concurentei, va intra in vigoare dupa publicarea legii in Monitorul Oficial, Senatul urmand sa fie Camera decizionala in acest sens.Daca amendamentul va intra in vigoare, actualul presedinte al Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, va putea fi schimbat.Conform amendamentului, "Presedintele trebuie sa fi indeplinit functii de conducere cu largi responsabilitati pentru o perioada de cel putin 15 ani, in care a facut dovada inaltei sale competente profesionale si manageriale".Deputatii au mai adoptat un amendament al PSD, conform caruia "membrii Consiliului Concurentei sunt numiti prin decret de catre presedintele Romaniei, pe baza votului dat de Parlament, la propunerea Comisiilor juridice ale celor doua Camere". Pana in prezent, presedintele Consiliului Concurentei nu era numit la propunerea Comisiilor juridice, ci a plenului Consiliului, propunerea fiind dupa aceea aprobata de Guvern.Mai exact, "numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei se realizeaza de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Colegiului Consultativ al Consiliului Concurentei, cu avizul Guvernului si dupa audierea candidatilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului".Opozitia critica amendamenteleDeputatul PNL Gabriel Andronache a explicat, la finalul sedintei, ca este vorba de fapt de doua proiecte de lege si a criticat amendamentele adoptate, care, in opinia sa, vor conduce, dupa publicarea in Monitorul Oficial, la "numirea in fruntea Consiliului Concurentei a unui om de paie la dispozitia PSD"."In Comisia juridica s-a discutat din nou modificarea Legii Concurentei, in sensul in care PSD doreste cu orice chip sa puna mana pe Consiliul Concurentei, pentru a-si instala probabil la conducerea acestei institutii fundamentale pentru garantarea unei piete libere in Romania un lacheu. S-a procedat la discutarea unui proiect de lege care a venit de la Senat alterat, modificat cu pixul, tot la Comisia juridica se afla un alt proiect de lege, in care Camera Deputatilor este Camera decizionala.Si am ridicat in cadrul sedintei problema competentei Camerelor, in sensul in care nici acum cei de la PSD ...citeste mai departe despre " Puterea vrea sa puna mana pe Consiliul Concurentei: Seful CC va fi numit de Parlament, nu de board-ul institutiei ca acum " pe Ziare.com