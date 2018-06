Raluca Pruna: Nu exista stat paralel! Un complet care l-a achitat pe Tariceanu condamna cu executare pe Dragnea

"Azi ICCJ e lebada neagra a PSD", sustine Pruna care remarca faptul ca judecatorii care l-au condamnat pe Dragnea sunt tot cei care l-au achitat pe Calin Popescu Tariceanu."Ce retin eu este ca un complet care l-a achitat pe Tariceanu condamna cu executare pe Dragnea. Deci, nu exista stat paralel. Exista numai probe si lege. Si un om speriat care a luat captiv statul, minus Justitia. Si care nu va da inapoi", a scrs, joi seara, pe Facebook , Raluca Pruna.Fostul ministru tehnocrat explica ce crede ca se va intampla in contiinuare:"Ce cred ca va face PSD: va adopta o OUG de modificare a Codului Penal, care dezincrimineaza abuzul. Lege penala mai blanda, Dragnea scapat. OUG va contine si alte daruri/dezincriminari cadou pentru cei care il sustin. O galeata mare, cu de toate pentru toti", opineaza Pruna.Raluca Pruna afirma ca trebuie ceruta insistent demisia: "Ce cred ca trebuie sa facem noi? Sa insistam cu demisia. Masiv, inainte de adoptarea unui OUG. Ma intreb de ce Ponta a plecat de la conducerea PSD?! Nu era decat trimis in judecata. Dragnea, care i-a luat locul, a fost deja condamnat definitiv o data, in fond a doua oara".Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, pentru instigare la abuz in serviciu. El a fost achitat pentru infractiunea de fals intelectual. Decizia instantei supreme nu este definitiva.Joi, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive. Vezi aici ce au spus judecatorii si ce sentinte au primit ceilalti 10 inculpati in dosar. Deciziile nu sunt definitive, pot fi atacate cu recurs.Pentru fals intelectual Dragnea a fost achitat, in unanimitate. Insa instanta a decis sa contopeasca sentinta de acum cu cea de 2 ani din Dosarul Referendumului, urmand ca Dragnea sa execute 3 ani si 6 luni de inchisoare. Decizia de aceasta data nu a fost luata in unanimitate. Exista o opinie separata de achitare pentru instigare la abuz in serviciu.Instanta a decis ca Dragnea si alti inculpati sa plateasca prejudiciul din acest dosar.Dupa ce au trecut de socul initial, social-democratii si partenerii de ...citeste mai departe despre " Raluca Pruna: Nu exista stat paralel! Un complet care l-a achitat pe Tariceanu condamna cu executare pe Dragnea " pe Ziare.com