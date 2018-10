Raluca Turcan: Guvernarea PSD-ALDE si-a asumat incalcarea Tratatului de Aderare a Romaniei la UE

"Liviu Dragnea si Viorica Dancila submineaza ordinea constitutionala a Romaniei si angajamentele noastre internationale. Prin actiunile lor, Liviu Dragnea si Viorica Dancila nu doar ca se plaseaza in afara Constitutiei Romaniei ci transmit si mesajul ca guvernarea PSD-ALDE si-a asumat incalcarea Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana", sustine Raluca Turcan, intr-o postare pe Facebook "Prin atacurile la adresa justitiei, a statului de drept si a libertatilor fundamentale, prin inducerea in eroare a Comisiei Europene si a Parlamentului European, Liviu Dragnea si Viorica Dancila fac tot posibilul sa genereze sanctiuni la adresa Romaniei.Represiunea brutala din Piata Victoriei, atacurile la adresa presei independente, pilon al democratiei, ca si actiunile de subminare a statului de drept transmit mesajul ca guvernarea PSD-ALDE nu doreste respectarea criteriilor politice care au facut posibila aderarea noastra la Uniune Europeana.Consider ca Romania se confrunta cu pericolul iminent al sanctiunilor europene, inclusiv de natura financiara, din cauza actiunilor iresponsabile ale celor doi. Actiunea anti-nationala a infractorilor si a interpusilor lor semi-analfabeti trebuie oprita de urgenta!", mai spune liderul PNL.Reactia vine dupa ce Dragnea s-a aratat "extrem de dezamagit" de pozitiile adoptate, luni seara, in comisia LIBE de prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, si de ceilalti oficiali europeni prezenti la dezbatere, care au avertizat ca situatia din Romania s-a degradat.Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, a precizat ca Romania face pasi inapoi, iar Comisia nu va ezita sa aduca Guvernul roman in fata justitiei.Ingrijorarile sunt serioase, a mai spus oficialul european, mai ales dupa imaginile cu protestatari agresati de fortele de ordine.Reactia PSD: Sa il expulzam pe Klemm! Sa isi dea demisia Timmermans.Citeste si Dacian Ciolos avertizeaza ca PSD a lansat campania ROEXIT: In aceste zile, decidem daca Romania va mai fi parte a UEV.D. ...citeste mai departe despre " Raluca Turcan: Guvernarea PSD-ALDE si-a asumat incalcarea Tratatului de Aderare a Romaniei la UE " pe Ziare.com