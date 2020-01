Raluca Turcan: Pregatim angajari de raspundere care rezolva problemele tarii. Daca ne vor impiedica, mergem direct la anticipate

"Un asemenea context politic nu vom mai avea cu una cu doua si ar fi pacat ca PNL sa nu dea conducerea Bucurestiului si cat mai multe primarii de sectoare", a spus Turcan, in fata colegilor de la filiala PNL Sector 3 Bucuresti.Vicepremierul sustine ca PNL are toate motivele sa castige alegerile in acest an: "partidul este puternic si guverneaza bine tara, avem cel mai puternic partener, Klaus Iohannis, adversarul este in degringolada si, din nefericire, Bucurestiul este de cativa ani abandonat la propriu de conducerea PSD-ista".Printre realizarile guvernarii PNL de pana acum, Raluca Turcan a mentionat inchiderea cu bine a bugetului pe 2019, desi erau neacoperite cheltuieli de 10 mld. de lei si intreprinzatorii erau blocati cu facturi neonorate din partea statului sau intarzieri la plata TVA de luni de zile. De asemenea, Turcan spune ca guvernului PNL i se datoreaza reducerea preturilor la pompa, salvarea a 1,5 mld euro fonduri europene, demararea marilor proiecte de infrastructura, eliminarea recursului compensatoriu, deblocarea sectoarelor de telecomunicatii, energie si bancar, desecretizarea dosarului 10 august, mai multi bani pentru primarii cu destinatia investitii.Liderul PNL reaminteste, in context, ca PNL sustine si face demersurile pentru intoarcerea la alegerea primarilor in doua tururi si pentru declansarea alegerilor anticipate."Pregatim angajari de raspundere care rezolva problemele tarii. Daca ne vor impiedica prin motiune sa le rezolvam, mergem direct la anticipate. Vrem sa deblocam Parlamentul de fratia smecheriei si imposturii, sa-l facem sa lucreze. Nu putem continua cu un guvern care lucreaza si un Parlament care blocheaza!", spune Raluca Turcan intr-o postare pe Facebook Vicepremierul sustine ca doar cu un guvern PNL, cu primarii conduse de liberali si cu o majoritate confortabila in consiliile locale si in parlament va putea fi reconstruita Romania."In Parlament este ca in Bucuresti. Daca in Bucuresti au lasat orasul de izbeliste, au incurcat bugetele primariilor cu buzunarele partidului, au dat bani pe orice, numai pe binele bucurestenilor NU, in Parlament au confiscat comisiile si blocheaza orice lege care este in interesul oamenilor.Adevarul este ca in Bucur ...citeste mai departe despre " Raluca Turcan: Pregatim angajari de raspundere care rezolva problemele tarii. Daca ne vor impiedica, mergem direct la anticipate " pe Ziare.com