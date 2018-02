"Dupa ce in august 2017 au fost demisi prin fax 13 sefi de ISJ-uri din tara, acum, inspectorii judeteni, in primul rand cei care au dat in judecata ministerul si care au castigat in prima faza, sunt din nou demisi in mod abuziv printr-un nou val de faxuri. Pe langa acestia, sunt si alti inspectori generali si generali adjuncti in aceeasi situatie, cauza reprezentand-o lipsa carnetului rosu", anunta Raluca Turcan, intr-un comunicat de presa.Liderul PNL sustine ca inspectorii neafiliati PSD au fost anuntati ca au primit calificativul "nesatisfacator" pentru activitatea din anul precedent si sunt demisi in mod automat."Este revoltator! PSD doreste subordonarea tuturor inspectorilor scolari. Vor sa numeasca inspectorii judeteni din pixul ministrului, fara concurs, fara criterii transparente si fara sa se tina cont de competente. PSD vrea sa puna interimari pentru a controla profesorii si directorii din scoli prin intermediul 'inspectorilor militanti de partid'.Doar prin subordonarea tuturor angajatilor din sistem, PSD va reusi sa duca la bun sfarsit planul diabolic de a inchide o mie de unitati de invatamant, de a comasa clase si scoli, de a demite profesori si angajati auxiliari, de a reduce cheltuielile din invatamant, altfel risca sa nu mai existe bani pentru salarii din toamna. Cu un inspector corect si care lupta pentru interesele elevilor, profesorilor si ale parintilor - aceste actiuni vor fi mai greu de implementat", spune Raluca Turcan.Prim-vicepresedintele PNL sustine ca evaluarea si demiterea inspectorilor scolari s-a facut cu incalcarea prevederilor legale si cere Ministerului Educatiei sa anuleze aceste decizii.Citeste si: Un nou scandal in Educatie: Inspectorii dati afara de Pop si readusi in functie de instante au fost demisi din nou ...citeste mai departe despre " Raluca Turcan: PSD a declarat razboi scolii romanesti. Sunt demisi prin fax inspectorii care nu au carnet de partid " pe Ziare.com