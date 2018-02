Raport: Tensiunile globale pot genera un conflict militar semnificativ. Cum sta Romania

Potrivit raportului, lumea se afla mai aproape de un "conflict militar semnificativ", in contextul tensiunilor dintre SUA si Coreea de Nord si dintre NATO si Rusia, obiective din Europa numarandu-se printre potentialele tinte ale Moscovei."In ultimul an, lumea a ajuns mai aproape - mult mai aproape! - de un conflict militar semnificativ. Tensiunile dintre Coreea de Nord si Statele Unite s-au accentuat substantial, iar discursurile agresive ale ambelor parti au escaladat. Relatia dintre Arabia Saudita si Iran are o dinamica similara, manifestandu-se prin amplificarea instabilitatii regionale", afirma Wolfgang Ischinger, autorul Raportului privind Securitatea Munchen 2018.Acesta spune ca probleme sunt si in Europa, unde tensiunile intre NATO si Rusia raman la cote inalte, iar razboiul din Ucraina continua."In plus, principalele acorduri privind controlul armamentului, precum Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), risca sa fie anulate, in timp ce eforturile pentru limitarea curselor inarmarii in noi domenii, precum cel cibernetic, stagneaza.Toate aceste lucruri au loc in contextul ascensiunii tendintelor nationaliste si nonliberale la nivel mondial, situatie care afecteaza unele dintre principiile esentiale ale ordinii internationale", subliniaza presedintele Conferintei pentru Securitate de la Munchen, Wolfgang Ischinger, fost ambasador al Germaniei in SUA si Marea Britanie, in raportul privind situatia geopolitica in 2018.Wolfgang Ischinger apreciaza ca, in acest context, anumiti piloni de sustinere ai ordinii internationale se clatina."Evolutiile din ultimii ani au generat preocupari din ce in ce mai mari referitoare la stabilitatea asa-numitei ordini liberale internationale, un set de institutii si norme concepute dupa Al II-lea Razboi Mondial si configurate in principal de Statele Unite.Ca sa fiu mai clar, conceptul ordinii internationale liberale a insemnat diverse lucruri pentru diverse persoane, modificandu-se considerabil de-a lungul timpului. Totusi, la modul general, acest concept include angajamentul in favoarea libertatii si drepturilor omului, institutii si reglementari internationale, ordine economica deschisa, ...citeste mai departe despre " Raport: Tensiunile globale pot genera un conflict militar semnificativ. Cum sta Romania " pe Ziare.com