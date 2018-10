Razboi in PSD Bucuresti: Consilierii se acuza intre ei de contracte frauduloase si prejudicii de milioane de euro

Dupa ce consilierul general PSD Marian Orlando Culea a trimis o scrisoare deschisa in care arata ca o parte din consilierii social-democrati din Primaria Capitalei nu mai voteaza proiectele lui Firea si chiar contesta in instanta conducerea PSD Bucuresti, colegul sau Honorius Circa ii da o replica acida, cu acuzatii grave de tentative de fraudare a bugetului institutiei."Am aflat din presa ca un coleg de-al nostru consilier general, pe numele lui Culea Orlando, se proclama liderul grupului consilierilor PSD din consiliul general, tot atat de fraudulos cum s-a auto-proclamat si presedintele Consiliului General, el nefiind decat presedintele de sedinta a Consiliului, calitate care se poate schimba din 3 in 3 luni, asa cum prevede legea, dar Dl Culea a fost favorizat de doamna primar general 2 ani de zile. Cum zice romanul: Doamna Firea a crescut sarpele la san.Dupa ce nu a mai fost presedinte de sedinta, pentru ca venea randul colegilor de la ALDE sa vina cu aceasta pozitie, dar si pentru ca dl Culea a propus cu de la sine putere un amendament care aducea prejudicii de milioane de euro Bugetului Primariei Capitalei - actiune pentru care s-a depus si plangere penala -, dl Culea si-a gasit vocatia de contestatar: daca nu mai este mare sef fraudulos, nu-i mai place nici primarul general care l-a sustinut doi ani de zile, nu-i mai place nici viceprimarul, nu se mai regaseste nici in grupul consilierilor PSD.Si, agramat, a inceput sa scrie tot felul de declaratii pentru demiterea oricui ii zararniceste telurile de profit. Daca tot este pus pe revolutie in Consiliul General, eu - adevaratul lider al grupului PSD, desemnat de colegii mei - ii recomand o revolutie a bunului simt. Si sa nu uite ca intotdeauna cei interesati iubesc tradarea dar nu-i inghit pe tradatori.Bucurestenilor le garantam ca vom fi in continuare profesionisti si seriosi, alaturi de colegii de la ALDE, si vom vota toate proiectele care imbunatatesc viata lor. Vom depasi cu bine si aceasta perioada: se face curatenie, ceea ce nu poate fi decat benefic. Vom mai scapa de un om fara coloana vertebrala", a declarat Honorius Circa, pentru Stiripesurse.roConducerea PSD Sector 5 a exclus din partid patru consilieri generali "pentru voturi repetate impotriva intereselor legitime ale cetatenilor", dupa ce, recent, liderul organizatiei, Daniel Florea, ceruse in ...citeste mai departe despre " Razboi in PSD Bucuresti: Consilierii se acuza intre ei de contracte frauduloase si prejudicii de milioane de euro " pe Ziare.com