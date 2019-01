Reactie din Comisia Europeana la ordonanta anuntata de Toader: Stire incredibila! Poporul roman merita stat de drept!

"Stire incredibila! Poporul roman merita stat de drept!", a scris Jyrki Katainen, distribuind pe Twitter stirea AP referitoare la OUG care va permite revizuirea tuturor sentintelor date de completurile de cinci judecatori de la ICCJ incepand din 2014.De asemenea, el preia leadul stirii AP, conform caruia "Ministrul roman al Justitiei a anuntat luni ca a pregatit o ordonanta de urgenta care ar putea invalida sute de cazuri de coruptie in care sunt implicati oficiali aflati in cele mai inalte functii".Unbelievable news!! Romanian people deserve #RuleofLaw.Romania's justice minister said Monday that he has prepared an emergency decree that could invalidate hundreds of corruption cases involving the country's most senior officials. #Romania https://t.co/7JeVdk3Pkn- Jyrki Katainen (@jyrkikatainen) January 21, 2019Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, referindu-se la OUG privind contestatia in anulare, ca o astfel de contestatie va fi facuta de cei care din 2014 au fost judecati de completuri nelegal constituite, precizand insa ca sunt vizate atat condamnarile, cat si achitarile."Contestatia in anulare va putea fi formulata de catre cei care din 2014 incoace au fost condamnati de completuri nelegal constituite", a precizat ministrul Justitiei.El a subliniat, insa, ca "atentia ar trebui sa se indrepte cel putim in egala masura si spre cei care au generat acest eveniment juridic extrem de neplacut, nerespectand prevederile imperative ale legii si am ajuns in situatia in care timp de aproape patru ani de zile completele de cinci judecatori au fost nelegal constituite".Citeste si:Toader anunta OUG pentru toti condamnatii de completurile de 5 de la ICCJ, inclusiv Liviu Dragnea. Are planuri si pentru dosarele afectate de protocoaleToader da detalii despre intalnirea cu Dancila si OUG pentru condamnatii de completurile de 5 de la ICCJLazar, despre OUG pe completuri: Jocul politic e de asa natura incat trebuie sa adopte o anumita cale. Protocolul cu SRI, bumerang politicStelian Ion (USR) explica de ce OUG anuntata de Toader e neconstitutionala: Cata ticalosie din partea ministrului Justitiei!Orban, despre OUG anuntata de Toader: E clar ca PSD-ALDE guverneaza pentru ...citeste mai departe despre " Reactie din Comisia Europeana la ordonanta anuntata de Toader: Stire incredibila! Poporul roman merita stat de drept! " pe Ziare.com