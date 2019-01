Iata reactia la cald a USR postata pe Facebook "Istoria se repeta!Ministrul Tudorel Toader a anuntat ca Guvernul urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta care, practic, va anula toate sentintele date de completurile de 5 judecatori de la ICCJ incepand cu anul 2014.Dragnea scapa de condamnarea in Dosarul Referendumul. Alaturi de el, toti coruptii condamnati de ICCJ in ultimii cinci ani.La fix doi ani de la OUG 13, care a fost adoptata pe 31 ianuarie 2017, trebuie sa ne pregatim sa iesim din nou in strada. E nevoie de mobilizare, pentru a demonstra ca Romania nu mai vrea penali la conducere!". Ordonanta lui ToaderMinistrul Justitiei, Tudorel Toader, are deja pregatita ordonanta de urgenta prin care sa se extinda termenul contestatiei in anulare la toate cazurile de condamnari de la ICCJ din ultimii 4 ani.Daca prin OUG se va extinde termenul actual de 30 de zile, ar aparea baza legala pentru invalidarea tuturor sentintelor definitive date de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incepand cu anul 2014. Vorbim inclusiv de condamnarea lui Liviu Dragnea in Dosarul Referendumul.Citeste detalii si declaratiile din aceasta seara ale ministrului Tudorel ToaderB.B. ...citeste mai departe despre " Reactia USR la ordonanta anuntata de Toader pentru albirea condamnatilor: Sa ne pregatim sa iesim din nou in strada! " pe Ziare.com