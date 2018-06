Reactii dupa ce Dragnea a fost condamnat la inchisoare cu executare

Acestia considera ca un politician care are doua condamnari nu mai poate sta in fruntea Romaniei si, pentru binele acestei tari, trebuie sa demisioneze.Nu de aceeasi parere sunt insa social democratii, care se declara "socati" de decizia instantei si acuza judecatorii si strada.In apararea liderului PSD a sarit si Guvernul, in frunte cu premierul Viorica Dancila, afirmand ca il sustin pe Liviu Dragnea si cred in nevinovatia sa.Amintim ca Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, privind angajarea fictiva a doua secretare din PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. Pentru fals intelectual Dragnea a fost achitat, in unanimitate."Pentru binele acestei tari, Dragnea trebuie sa demisioneze""Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei si sa dicteze politica penala a statului", afirma fostul premier Dacian Ciolos Potrivit acestuia, "pentru binele acestei tari, pentru a ramane intr-o ordine legala si morala, seful Camerei Deputatilor trebuie sa renunte la orice parghie de putere".Ciolos considera ca demisia lui Dragnea ar putea fi o sansa si a celor de la putere pentru a renunta la manipulari, agresivitate si polarizarea Romaniei doar pentru apararea cu orice pret a unui vataf.Si fostul presedinte, Traian Basescu , cere demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei deputatilor."Daddy, nu doresc nimanui sa fie condamnat, dar tu ai o condamnare penala definitiva si alta in prima instanta. Pricepi ca nu mai poti administra discretionar tara si ca trebuie sa demisionezi din functia de Presedinte al Camerei Deputatilor (al treilea om in stat)? Acum! La PSD n-aveti decat sa faceti ce vreti, dar, din a treia functie in stat, trebuie sa pleci acum! ", a scris Traian Basescu pe Facebook La randul sau, fostul premier Victor Ponta cere demisia lui Liviu Dragnea, afirmand ca el, in momentul in care a fost inculpat, a demisionat pentru a salva PSD, Guvernul si regulile de drept in societatea romaneasca."Cand ai o functie publica sunt lucruri mult mai importante decat cariera personala / eu am demisionat atunci cand am fo ...citeste mai departe despre " Reactii dupa ce Dragnea a fost condamnat la inchisoare cu executare " pe Ziare.com