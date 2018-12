Recorder.ro: Cum controleaza puterea votul minoritatilor. Fonduri de milioane de euro care depind de o hotarare de guvern

In realitate, mecanismele de control sunt aproape inexistente, iar banii se duc, adeseori, spre masini de lux, gadgeturi de ultima generatie sau chiar in conturile personale ale sefilor de asociatii. Guvernul se face ca nu vede, parlamentarii minoritatilor voteaza aproape intotdeauna cu Puterea si toata lumea e multumita.Aceste fonduri nerambursabile ar trebui garantate prin lege, numai ca legea cadru a minoritatilor e blocata de peste zece ani la Parlament. In absenta ei, ele se acorda in fiecare an prin hotarare de guvern, adica depind de bunavointa celor aflati la putere si obliga reprezentantii minoritatilor sa fie ascultatori, daca vor sa nu piarda banii. Acest lucru se simte cel mai bine in momentele cheie din Parlament: in ultimii doi ani, cei 17 deputati ai minoritatilor au urmat linia Puterii.In vara, modificarile Codului Penal au trecut de Parlament cu votul lor si tot minoritatile au facut diferenta la votul pentru demiterea lui Sorin Grindeanu din functia de prim-ministru."Noi suntem intr-o situatie foarte fragila in permanenta, pentru ca acordarea fondurilor depinde, in fiecare an, de bunavointa clasei politice. Dar n-as putea spune ca ni se controleaza votul, fiecare membru voteaza dupa cum ii dicteaza constiinta", spune armeanul Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al minoritatilor nationale.Raportarea cheltuielilorAsociatiile minoritatilor raporteaza cheltuirea banilor la Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI) din subordinea Guvernului, insa aceasta institutie nu are niciun departament de control. Cu alte cuvinte, asociatiile raporteaza cand vor, ce vor si nimeni nu verifica daca spun adevarul.Un control ANAF a descoperit ca la Uniunea Bulgarilor din Banat nu s-au platit contributiile angajatilor timp de zece ani, iar Mihaela Csokany, contabila asociatiei, extragea sume importante din fondurile primite de la Guvern si le transfera in conturile personale.In tot acest timp, Uniunea Bulgarilor din Banat trimitea la DRI raportari perfecte. Petronela Csokany este acum deputat din partea minoritatii bulgare.Asociatia Macedonenilor si-a luat Volkswagen TouaregFondurile acordate acestor organizatii au crescut constant in ultimii ...citeste mai departe despre " Recorder.ro: Cum controleaza puterea votul minoritatilor. Fonduri de milioane de euro care depind de o hotarare de guvern " pe Ziare.com