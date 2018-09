Anul trecut, Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a alocat peste 20.000 de euro pentru sustinerea usd24.ro, un site care copiaza toate articolele din publicatia ruseasca Sputnik (varianta in limba romana).Site-ul usd24.ro face parte dintr-o retea de pagini de Internet cu rolul de a prelua si multiplica temele propagandei rusesti. Pagini de Internet precum us24.ro, stiriapropo.ro, apropo.it sau gzo.ro copiaza integral articolele agentiei rusesti de stiri si le raspandesc pe retelele de socializare, unde romanii sunt mai putin atenti la subtilitatile mesajelor.In plus, totul e garantat de Guvernul Romaniei , cu semnatura si stampila.In spatele acestor platforme de stiri false se afla Liviu Besleaga, un personaj misterios cu legaturi stranse in coalitia de guvernare. Besleaga este si vicepresedinte al ONG-ului Coalitia pentru Modernizarea Romaniei, functie care, in mod straniu, ii deschide si usile mai multor birouri ministeriale.Ce inseamna aceasta sustinere? Ministrul pentru Romanii de Pretutinden, Natalia Intotero, nu a raspuns la solicitarile Recorder, insa documente ale ministerului arata ca numai anul trecut, in perioada in care ministerul era condus de Andreea Pastarnac, au fost cheltuite peste 1,8 milioane de lei pentru organizatii mass-media "in scopul pastrarii si afirmarii identitatii culturale a romanilor, promovarii Romaniei si a valorilor comunitatilor romanesti". Numai ca, dupa ce banii au fost virati in conturi, nimeni nu s-a mai preocupat nici de identitatea si nici de valorile romanesti, iar jurnalistii si-au vazut in continuare de interesele lor, fara sa fie intrebati sau verificati de cineva.Citeste mai departe ancheta Recorder.ro: Rusia face propaganda pe banii nostri. Guvernul Romaniei finanteaza un site afiliat Sputnik ...citeste mai departe despre " Recorder.ro: Rusia face propaganda pe banii nostri. Guvernul Romaniei finanteaza un site afiliat Sputnik " pe Ziare.com