Rectificarea bugetara prezentata de Dancila nu e chiar batuta in cuie. Aprobarea va fi pe 20 august

"Este o prima discutie, inaintea publicarii pe site pentru consultare publica a acestei rectificari. Aprobarea va fi in jur de 20 august. Discutii se mai pot purta, de la caz la caz si forma finala pe 20 august va fi aprobata. Cu siguranta vor fi multe nemultumiri, dar oamenii trebuie sa inteleaga, indiferent de structura unde lucreaza, ca sumele pe care fiecare le cere in primul rand sa justifice cheltuirea lor, sa fie proiecte justificabile si durabile.Doi la mana, executia sa fie exact cum o prevede legea, pentru ca altfel, pe timpuri imi aduc aminte in administratiile mai vechi unde era mai multa rigoare si disciplina, se punea foarte mare accent pe situatiile in care ministri nu cheltuiau la jumatea anului ceea ce spuneau ca vor cheltui. Poate si fata de ministri ar trebui sa fim mult mai fermi decat suntem astazi - fiecare ministru sa justifice necheltuirea unor bani pe care el i-a cerut si in cazul in care nu reuseste sa suporte consecintele sa justifice, cine nu sa raspunda", a spus Eugen Teodorovici, intr-un interviu acordat DC News.Intrebat concret la Administratia Prezidentiala de la ce capitole bugetare s-au stabilit taierile, Teodorovici a spus ca luni vor fi puse pe site cifrele si vor putea fi consultate pentru fiecare ordonator de credite in parte.Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi seara, datele primei rectificari bugetare din acest an, dand asigurari ca este vorba de o rectificare pozitiva, ca la buget exista un plus de 6 miliarde de lei si sunt bani pentru plata pensiilor si salariilor pana la sfarsitul anului.Printre ministerele care au primit mai multi bani la aceasta rectificare se numara cel al Sanatatii, al Educatiei sau Agriculturii, dar si cel al Transporturilor. De departe insa cei mai multi bani i-au primit primarii. In ce priveste taierile, pierd peste 10 milioane de lei 9 ministere, dar si Administratia Prezidentiala si toate serviciile.Vezi aici datele prezentate de Dancila legate de rectificarea bugetara