Referendumul lui Dragnea nu va fi monitorizat de sistemul informatic de prevenire a fraudelor. Vina apartine PSD

"Da, la referendumul din 7 octombrie, o sa votam in stilul drag lui Dragnea si PSD-ului si eu vreau ca aceasta sa fie ultima oara cand la un referendum o sa se voteze fara sa existe un sistem de control, care sa impiedice eficient votul multiplu si orice tentativa de frauda la urne", a scris pe Facebook senatorul USR Florina Presada, care anunta ca a pregatit un demers legislativ in acest sens.Citeste si:"Familia traditionala" a primit votul final in Senat. Urmeaza referendumul pentru revizuirea ConstitutieiPSD incepe campania pentru referendumul pentru "familia traditionala". Dragnea: Va fi un moment crucialAnticipand ce s-ar putea intampla la referendum, tinand cont de fraudele inregistrate la scrutinele precedente, Florina Presada a cerut explicatii de la Guvern si de la Autoritatea Electorala Permanenta.Asa a aflat, oficial, ca SIMPV a fost introdus in 2015 si este reglementat doar in legile pentru alegerile parlamentare si locale, fiind utilizat cu succes in 2016, in timpul guvernarii Ciolos, nu si in legea referendumului.Informatiile apar in raspunsul oficial dat de premierul Dancila, care a refuzat sa se pronunte concret, trimitand intrebarea mai departe la AEP."In aprilie, am solicitat Primului Ministru Dancila lamuriri privind aplicabilitatea SIMPV in cazul referendumurilor nationale. Am primit raspuns de la AEP la final de iunie, care recunoaste ca SIMPV este prevazut exclusiv in Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor si in Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.Raspunsul AEP este dezarmant: ' (...) in prezent nu exista temei legal pentru utilizarea SIMPV in cazul unui referendum.In consecinta, in situatia organizarii unui referendum national, pentru utilizarea SIMPV este necesar un demers legislativ pentru modificarea si completarea prevederilor Legii nr. 3/2000 astfel incat aceasta sa preia si sa integreze solutiile tehnice prevazute de Legea nr. 208/2015 si, in acelasi timp, sa abroge prevederile perimate precum cele referitoare la verificarea, de catre AEP, a listelor electorale permanente, respectiv a tabelelor electorale utilizate in cadrul secti