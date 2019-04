Referendumul pentru Justitie va avea doua teme. Iohannis a trimis Parlamentului scrisoarea

Seful statului a spus ca trimis catre Parlament scrisoarea referitoare la cele doua subiecte ce vor fi supuse in cadrul referendumului din 26 mai.Iohannis a subliniat ca romanii trebuie sa decida daca vor ca persoanelor condamnate pentru fapte de coruptie sa li stearga efectele condamnarilor si, totodata, daca vor ca Guvernul sa mai adopte OUG in domenii sensibile precum legislatia penala si organizarea sistemului judiciar.Presedintele a criticat din nou guvernarea PSD, afirmand ca de mai bine de doi ani asistam la un permanent asalt asupra justitiei, purtat cu ordonante de urgenta.Societatea, precizeaza seful statului, a obosit sa urmareasca daca cei interesati si-au mai dat o ordonanta de urgenta si traieste cu teama fiecare zi in care este anuntata sedinta de Guvern, a carei ordine de zi reala nu se cunoaste.Pentru ca OUG pot fi atacate direct la Curtea Constitutionala numai de catre Avocatul Poporului, Iohannis spune ca este momentul ca cetatenii sa decida daca nu cumva este necesar ca si alte autoritati constitutionale sa aiba dreptul de a sesiza CCR pentru a stopa efectele ordonantelor neconstitutionale.Seful statului a facut, din nou, apel la Guvern sa nu mai adopte vreo ordonanta de urgenta in domeniul justitiei si politicii penale."Referendumul a intrat in linie dreapta, orice astfel de act emis de Guvern ar fi ilegitim, impotriva spiritului Constitutiei si o sfidare la adresa romanilor", a subliniat Klaus Iohannis.Ziare.com a transmis, in format LIVE TEXT, declaratiile sustinute de presedintele Klaus Iohannis- Azi am transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele doua subiecte ce vor fi supuse in cadrul referendumului din 26 mai impreuna cu alegerile europarlamentare.- Prima: interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie.- A doua: interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare, corelata cu dreptul altor autoritati constitutionale de a sesiza direct Curtea Constitutionala cu privire la ordonante.- Aceste doua teme vor fi supuse consultarii publice.- Cetatenii trebuie sa decida daca vor ca persoanelor condamnate pentru fapte de coruptie sa li stea ...citeste mai departe despre " Referendumul pentru Justitie va avea doua teme. Iohannis a trimis Parlamentului scrisoarea " pe Ziare.com