Replica unui liberal pentru Citu: Sunt de acord sa mai taiem de la bugetari, dar e obligatoriu sa incepem cu noi

"Draga Florin,Sunt de acord cu tine sa mai taiem de la bugetari. Dar moralmente e obligatoriu sa incepem cu noi, ca sa fie un demers credibil si sa functioneze. De la faptul ca majoritatea zdrobitoare a parlamentarilor nu lucreaza mai mult de trei zile pe saptamana, pretextand ca in restul timpului sunt "in teritoriu".Sa fim seriosi. Primii care stiu ca nu fac nimic in teritoriu sunt chiar electorii. Apoi tot felul de calatorii in strainatate, fara alta finalitate decat placerea plimbarii, deconturi aberante.Ar trebui, zic, sa incepem cu o lista de cheltuieli inutile ale bugetarilor parlamentari si abia apoi sa ne apucam de ceilalti bugetari, cu metoda, cu argumente, pe categorii. Ce spui?", a scris Adriana Saftoiu pe contul ei de Facebook Amintim ca senatorul PNL Florin Citu a acuzat ca bugetarii sunt privilegiatii societatii, in conditiile in care salariile nete ale acestora sunt duble comparativ cu cele din sectorul privat. El a mai spus ca acestia ar trebui sa munceasca fara vouchere, tichete si sporuri.Iata detalii - Florin Citu acuza ca bugetarii sunt privilegiatii societatii si ar trebui sa munceasca fara vouchere, tichete si sporuri. Reactia PSDDespre aceasta idee, liderul PNL Ludovic Orban a mentionat ca niciun functionar care isi face treaba nu e in pericol."In ceea ce priveste atitudinea fata de sectorul public, vreau sa fac o diferenta foarte clara. PNL respecta activitatea oricarui profesor, medic, politist, judecator, functionar public care isi face meseria, care e competent, care serveste interesul public si care actioneaza in conformitate cu misiunea si cu prevederile legale ale institutiei in care isi desfasoara activitatea (...).Niciun functionar care isi face treaba nu este in pericol. Politicile publice orice partid le implementeaza prin intermediul functionarilor publici. Ceea ce ne dorim este ca angajatii din mediul privat sa beneficieze cu adevarat de recunoastere, de un tratament firesc si sa nu existe o discriminare pozitiva pe care sa o faci pentru angajatii din sectorul public numai din ratiuni de natura electorala, asa cum a facut PSD-ul si intotdeauna sa stii sa mentii echilibrele", a afirmat Orban, la Realitatea TV, citat de Agerpres.Orban a mai spus ca partidul pe care il conduce a initiat un proiect de lege prin ...citeste mai departe despre " Replica unui liberal pentru Citu: Sunt de acord sa mai taiem de la bugetari, dar e obligatoriu sa incepem cu noi " pe Ziare.com