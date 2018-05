Ministrul Teodor Melescanu il va primi la Bucuresti pe Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru Afaceri europene a Bundestag-ului, la ora 15:00, informeaza MAE intr-un comunicat.Este vorba despre oficialul german care a cerut in luna februarie Comisiei Europene sa ia in calcul initierea procedurii de activare a articolului 7 din Tratatul UE, pentru Romania, in cazul unor noi atacuri asupra independentei sistemului judiciar.Acesta a condus si delegatia germana care l-a boicotat pe premierul Victor Ponta , in octombrie 2015. Nemtii condusi de Krichbaum au refuzat sa se intalneasca atunci cu prim-ministrul roman, pentru ca era urmarit penal si trimis in judecata.Aici puteti revedea un interviu exclusiv acordat Gunther Krichbaum de Ziare.com in acea perioada.Tot luni, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, se intalneste cu Paul Brummell, Ambasadorul Regatului Unit in Romania, la ora 11:00, la sediul MAE.Oficialul britanic si-a aratat in ultimele luni ingrijorarea privind masurile fiscale adoptate de PSD si modificarea legilor justitiei din Romania.De asemenea, Victor Negrescu va participa luni si la Comitetul Interministerial privind Brexit - Palatul Victoria, de la ora 13:00, potivit MAE.Nu in ultimul rand, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, se va intalni cu un grup de cursanti ai Royal College of Defence Studies din Marea Britanie, tot la sediul MAE, de la ora 12:15.V.D. ...citeste mai departe despre " Reprezentantii Germaniei si Marii Britanii merg luni la Ministerul Afacerilor Externe " pe Ziare.com