Reprezentantii USR analizeaza acuzatii interne legate de banii cheltuiti in campanie

"Campania electorala realizata de USR a respectat, ca de fiecare data, legislatia si instructiunile impuse de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) . Secretariatul general va evalua diversele acuzatii interne, transmise "pe surse" presei, legate de contractele incheiate de unele filiale USR in perioada campaniei electorale. Din informatiile pe care le avem pana in acest moment, acuzatiile sunt nefondate, colegii nostri au respectat legea. Secretariatul general va realiza un audit intern pentru a inlatura orice suspiciune", au transmis, luni, reprezentantii USR, printr-un comunicat de presa.Sursa citata adauga ca "USR ramane un partid transparent care respecta legea. Grija pentru cheltuirea banilor publici este unul dintre obiectivele noastre principale. Toate contractele si cheltuielile USR din campania electorala vor fi puse la dispozitia Autoritatii Electorale Permanente in perioada urmatoare, lucru prevazut expres de legislatia in vigoare".Reactia vine in contextul Mediafax a relatat ca persoane din USR, printre care si Cristian Ghinea, ales europarlamentar, sunt nemultumite de faptul ca o agentie media administrata de Sorin Pavel, membru USR, ar fi incasat 8.000 euro pentru servicii de promovare in mass-media in campania pentru europarlamentare, potrivit unor surse politice.De asemenea, pe grupul intern de Facebook "USR - Poiana lui Iocan" au aparut discutii legate de probleme ale organizatiei din Giurgiu, respectiv contracte, de 5.000 lei fiecare, cu mai multe firme care apartin unor membri de partid.Unul dintre acestia ar fi Mirel Axinte, membru al USR din 2018, care a raspuns nemultumirilor si discutiilor iscate. Acesta scrie pe Facebook ca i se pare trist ca lupta pentru putere a ajuns aici.Axinte ofera explicatii si despre rezultatele USR Girgiu in campania electorala, precizand ca organizatia a avut la europarlamentare a treia crestere pe tara. Acesta a adaugat ca "e trist ca lupta pentru putere din USR a ajuns aici, a la PNTCD". ...citeste mai departe despre " Reprezentantii USR analizeaza acuzatii interne legate de banii cheltuiti in campanie " pe Ziare.com